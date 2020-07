Dobra wiadomość dla fanów serialu „Perry Mason”. Drugi sezon potwierdzony!

– Praca z niezwykle utalentowanym zespołem stojącym za »Perrym Masonem« była ekscytującą podróżą – powiedziała Francesca Orsi, wiceprezes wykonawcza HBO Programming. – Widzowie cieszyli się, że co tydzień przenoszeni są w czasie do Los Angeles z lat 30. XX wieku, a my cieszymy się, że możemy powitać serial z powrotem w drugim sezonie – przekazała.

„Perry Mason” – o czym jest serial?

Rok 1931, Los Angeles. Kiedy reszta kraju zmaga się z Wielkim Kryzysem, to miasto kwitnie. Ropa naftowa, Igrzyska Olimpijskie, filmy dźwiękowe – jest wszystko! Ale doszło też do porwania, w którym coś poszło nie tak i to bardzo. Serial śledzi losy legendarnego już w kanonie amerykańskiej beletrystyki adwokata, obrońcy w sprawach karnych – Perry'ego Masona, bohatera serii powieści autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera. Gdy największa sprawa dekady z impetem wkracza w jego życie, konsekwencja w nieustannym dążeniu do prawdy prowadzi Masona nie tylko do ujawnienia tajemnic miasta, ale i być może na drogę odkupienia dla siebie samego.

„Perry Mason” – obsada i twórcy

W serialu HBO Perry Mason występują: dwukrotnie nominowany do Złotego Globu i wyróżniony nagrodą Emmy Matthew Rhys (serial „Zawód: Amerykanin”, serial HBO „Dziewczyny”) jako tytułowy Perry Mason; dwukrotnie nominowany do Oscara i nagrodzony sześcioma statuetkami Emmy John Lithgow (seriale „The Crown”, „Dexter”) jako Elias Birchard 'E.B.' Jonathan; nominowana do Złotego Globu Tatiana Maslany (serial „Orphan Black”) jako siostra Alice McKeegan; Juliet Rylance (serial HBO „The Knick”) jako Della Street; Chris Chalk (serial„Gotham”, serial HBO „Newsroom”) jako Paul Drake; Shea Whigham (serial HBO „Zakazane imperium”) jako Pete Strickland. Obok nich w produkcji wystąpią także: nominowany do Emmy Stephen Root (serial HBO Barry), Gayle Rankin (serial „GLOW”), Nate Corddry (serial „Fosse/Verdon”,„Inkarnacja”), Veronica Falcon (serial „Queen of the South”), Jefferson Mays (serial I Am the Night), wyróżniona Złotym Globem i trzykrotnie nominowana do Emmy Lili Taylor (serial HBO Sześć stóp pod ziemią), Andrew Howard (serial HBO „Watchmen”), Eric Lange (seriale „Ucieczka z Dannemory”, „Narcos”) oraz Robert Patrick (Terminator 2: Dzień sądu).

Obowiązki producentów wykonawczych pełnią: Amanda Burrell, Robert Downey Jr., Susan Downey, Ron Fitzgerald, Joe Horacek, Rolin Jones i Timothy Van Patten, który jest także reżyserem serialu. Producentem wykonawczym jest Aida Rodgers. Rolę producenta pełni także Matthew Rhys. Twórcami serialu są Rolin Jones i Ron Fitzgerald, produkcja powstała na podstawie postaci stworzonych przez Erle'a Stanleya Gardnera.