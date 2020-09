Keanu Reeves mówi o nowym „Matrixie”. „Piękna historia”

Odtwórca roli Neo w filmach „Matrix” (1999), „Matrix Rewolucje” (2003) i „Matrix Reaktywacja” (2003), we wtorek był gościem „SiriusXM Show” Andy'ego Cohena.

Aktor głównie mówił na temat nowej komedii science fiction „Bill&Ted Face the Music” , w której pojawia się u boku Alexa Wintera. Zdradził jednak pytany o czwartą część „Matrixa” , że był „pod wrażeniem” projektu, w którym ponownie pracował będzie z reżyserką i scenarzystką Laną Wachowski. – Stworzyła piękną historię i piękny scenariusz – podkreślił. – Jestem naprawdę wdzięczny, że mogę być częścią tej historii – mówił.

Nowy „Matrix”

Reeves ponownie wcieli się w „Matrixie” w Neo, a Carrie-Anne Moss znów zobaczymy w roli Trinity. Aktorka niedawno w wywiadzie dla „Empire” stwierdziła, że nie sądziła, iż kiedykolwiek dojdzie do tego, że ponownie spotkają się na planie tego filmu. – Kiedy przyniesiono mi scenariusz, z niewiarygodną głębią i kunsztem, pomyślałam, że to wielki dar. To było po prostu bardzo ekscytujące – wyjaśniła.

Trzy poprzednie filmy, „Matrix” (1999), „Matrix Reaktywacja” (2003) i „Matrix Rewolucje” (2003) zarobiły ponad 1,6 miliarda dolarów na całym świecie i znalazły się w pierwszej dziesiątce krajowych hitów w roku premiery. „Matrix Rewolucje” był też pierwszym filmem, którego premiera odbyła się jednocześnie w sześciu krajach. Scenariusz do kolejnej, czwartej części, stworzony został przez Lanę Wachowski przy współpracy z Aleksandarem Hemonem i Davidem Mitchellem. Produkcją wspólnie zajęły się Warner Bros i Village Roadshow.

