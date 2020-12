„Jesteś niesamowity”. Joanna Przetakiewicz dostała spektakularny prezent urodzinowy

„Wczoraj przyleciałam do Londynu, dziś są moje urodziny i tu taaaaaka niespodzianka od rana” – napisała na IstaStories Joanna Przetakiewicz. Projektantka mody opublikowała także wpis na Instagramie, do którego dołączyła film. Na nagraniu widać ciężarówkę, do której przymocowany był ekran. Na ekranie zaś wyświetlany był film, którego głównymi bohaterami byli Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens oraz bliskie im osoby.

„Hurrra! Dziękuję! Ale cudna urodzinowa niespodzianka! Super pomysł! Czegoś takiego się nie spodziewałam! Piękne życzenia, kochani moi! Rinke, Ty jesteś niesamowity, kochany” – zachwycała się projektantka mody.

instagram

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens poznali się dziewięć lat temu, przed pierwszym pokazem marki La Mania, ale dopiero po latach między projektantką a producentem telewizyjnym zaiskrzyło – podaje Viva.pl. Są parą od około trzech lat, a niedawno postanowili przypieczętować swój związek, biorąc ślub. Pod koniec września media obiegły zdjęcia z ceremonii, która odbyła się w wyjątkowych okolicznościach.

