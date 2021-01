„To wszystko zemsta za wspólną fotę”. Koroniewska odpowiada Dowborowi

„Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka życzę mojej małżonce, aby nasze córki zbyt wcześnie nie zburzyły nam idyllicznej przyszłości i nie zrobiły nas dziadkami. Bo ja jednak na emeryturze mam zamiar układać pasjanse i grać w bingo, a nie latać za wnukami” – napisał Maciej Dowbor na Instagramie. Prezenter do wpisu dołączył zdjęcie, na którym za sprawą obróbki w programie graficznym, postarzył siebie i swoją żonę.

„To wszystko zemsta za wspólną fotę”

Joanna Koroniewska nie pozostała dłużna mężowi i zwróciła się do niego bezpośrednio w poście, który opublikowała 21 stycznia. „Z okazji dzisiejszego Dnia Babci a za chwilę i Dziadka życzę Ci, abyś jednak przemyślał swoją długą fryzurę, bo coraz bardziej przypominasz, ale dziadka Mroza. Życzę Ci też, abyś jednak zaczął SMAROWAĆ się kremikiem żeby wyglądać PRZYNAJMNIEJ tak jak JA. Wiek to nie metryka a stan ducha i wygląd a z nas dwojga, na razie Kochanie, to Ty wyglądasz bardziej leciwie, że tak to ujmę” – napisała aktorka na Instagramie.

„Wprawdzie dziadkami jeszcze NIE jesteśmy, ale z moich obliczeń wynika, że może już nawet jest do tego bliżej niż dalej. To wszystko ZEMSTA za wspólną fotę, którą dziś wrzuciłeś. ALE OK, deklaruję publicznie, że chciałabym się z Tobą zestarzeć. W sumie TO już powoli następuje. Dobra. Ostatnia fota pokazuje jak będzie Z NAMI NAPRAWDĘ. A Wszystkim Babciom i Dziadkom życzę cudowności i miłości!!!” – kontynuowała.

Joanna Koroniewska opublikowała kilka zdjęć, przy których obróbce, również dużą rolę odegrały programy graficzne. Zachęcamy do obejrzenia galerii!

