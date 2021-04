Złe wieści dla fanów „Bridgertonów”. Regé-Jean Page nie pojawi się w drugim sezonie

Fabuła drugiego sezonu „Bridgertonów” skupi się na Anthonm i jego poszukiwaniach wymarzonej żony. Dla wszystkich fanów produkcji mamy złe wieści. W nowych odcinkach nie zobaczymy księcia Hastings. Regé-Jean Page nie zagra w drugim sezonie serialu. Netflix poinformował o tym za pomocą specjalnego wydania gazetki Lady Whistledown.

„Bridgertonowie” – czy w drugim sezonie pojawi się Daphne?

„Podczas gdy wszystkie oczy zwracają się w kierunku Lorda Anthony'ego Bridgertona poszukującego małżonki, żegnamy Regé-Jeana Page'a, który tak triumfalnie zagrał księcia Hastings. Będziemy tęsknić za obecnością Simona na ekranie. Na zawsze pozostanie częścią rodziny Bridgertonów” - napisano. W drugim sezonie pojawi się natomiast Daphne. „Pozostanie oddaną żoną i siostrą, pomagając bratu zabłysnąć w nadchodzącym sezonie towarzyskim i tym, co ma on do zaoferowania - więcej intryg i romansów, niż moi czytelnicy mogą znieść” - przekazał Netflix.

„Bridgertonowie” – o czym jest serial?

Śledzimy w nim losy Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), najstarszej córki potężnej familii, która wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Dziewczyna marzy o powtórzeniu losu rodziców i znalezieniu wybranka, którego naprawdę pokocha. Na początku idzie jej świetnie i jest bezkonkurencyjna. Jednak gdy jej starszy brat odrzuca kolejnych kandydatów do jej ręki, w popularnej na salonach plotkarskiej gazecie tajemniczej Lady Whistledown pojawiają się liczne oszczerstwa pod adresem Bridgertonówny.

Do akcji wkracza wtedy rozchwytywany i zbuntowany książę Hastings (Regé-Jean Page), zdeklarowany kawaler, którego matki debiutantek uważają za najlepszą możliwą partię. Choć Daphne i książę uparcie twierdzą, że nie są zainteresowani związkiem, łączącej ich więzi trudno nie zauważyć — podobnie jak emocji, które aż w nich kipią podczas podchodów i utarczek toczonych na tle wyrażanych przez towarzystwo oczekiwań wobec ich przyszłości.

