Maciej Dolega odszedł z TVN24. Został prezenterem TVP Info

Pod koniec lutego 2021 Wirtualne Media informowały, że ze stacją TVN24 rozstaje się Maciej Dolega. Powody zakończenia współpracy pozostały nieznane. Prezenter w rozmowie z Plejadą podkreślił, że „zawsze są jakieś plany, plany awaryjne oraz wyjścia A, B i C”.

Kilka dni później były już pracownik TVN24 zamieścił oświadczenie w mediach społecznościowych. „Drodzy, w tym wydaniu już mnie nie zobaczycie, ale to była piękna przygoda i dziękuję wszystkim, których na tej drodze spotkałem, od których mogłem się uczyć i z którymi mogłem pośmieszkować” – napisał, dołączając swoje zdjęcie w studio. „Dziękuję też widzom, bez których to nie ma sensu. Działam dalej ze szkoleniami z komunikowania grupowymi i indywidualnymi, także jeśli jesteście zainteresowani, to pytajcie na priv. Reszta działalności też będzie się tu pojawiać” – poinformował Maciej Dolega.

Maciej Dolega - co będzie robił w TVP Info?

W czwartek 8 kwietnia Wirtualne Media podały, że Maciej Dolega rozpocznie współpracę z TVP Info. Prezenter ma na zmianę z Anną Popek i Adamem Gizą prowadzić poranny program Wstaje dzień. Ponadto, Maciej Dolega ma też prowadzić nowe odsłony tego programu, które TVP Info planuje emitować w weekendy - między godz. 6.00 - 7.00. Jego antenowy debiut w mediach publicznych jest planowany na poniedziałek 12 kwietnia.

Maciej Dolega - sylwetka

Maciej Dolega pracował w TVN24 od 2012 roku. Prowadził wieczorny „Teleserwis”, był także prezenterem pogody w TVN i TVN24 i prezenterem TVN Meteo.

