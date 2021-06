Zmarła znana reżyserka. Wnuczka pożegnała ją we wzruszającym wpisie. „Świat się zatrzymał”

Karierę zawodową rozpoczęła jeszcze w latach 60-tych, jako asystentka reżysera przy „Stawce większej niż życie”. Przez wiele lat była związana z Telewizją Polską. Barbara Sałacka zrealizowała dla TVP ponad 100 spektakli telewizyjnych. Jej dziełem były między innymi takie przedstawienia jak „Barbara Radziwiłłówna” z Zofią Rysiówną w fenomenalnej roli królowej Bony, czy „Bar Stulecia” z Adamem Ferencym.

Wnuczka żegna Barbarę Sałacką. „Świat się zatrzymał”

„Dziś chciałabym powiedzieć Ci tak dużo, a nie mogę powiedzieć już nic... Świat się zatrzymał” – zaczęła swój wpis na Instagramie wnuczka artystki. Od śmierci swojej matki, Matylda Kirstein była oczkiem w głowie babci. Kobiety łączyła niezwykle silna więź. „Mało nam takich miłości jak nasza. Żegnaj moja najlepsza przyjaciółko... Zawsze będziesz dla mnie wszystkim” – napisała Kirstein pod wspólnym zdjęciem z babcią.

Tragiczna śmierć Ewy Sałackiej

Odejście ukochanej babki to kolejny cios dla Matyldy Kirstein. W 1994 roku, jej matka Ewa Sałacka zmarła z tragicznych okolicznościach. Aktorka napisała się napoju z butelki, jednak nie zauważyła, że wpadła do niej osa. Owad użądlił Sałacką, która doznała wstrząsu anafilaktycznego. Gwiazda zmarła w drodze do szpitala. Miała wówczas 49 lat.