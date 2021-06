Weekendowe nowości w serwisie Netflix. Podpowiadamy, co warto oglądać

Już od piątku na platformie Netflix oglądać można wyczekiwany 4. sezon serialu „Szkoła dla elity”. Ponadto widzowie obejrzeć mogą film „Ojcostwo” z Kevinem Hartem, który jest oparty na faktach, oraz 5. sezon popularnych „Pracujących mam” i 2. sezon „Black Summer”. Wszystkie nowości znajdzie w liście poniżej.

„Szkoła dla elity” sezon 4.

Pojawienie się surowego dyrektora i czworga nowych uczniów to znak, że murami Las Encinas znów wstrząsną romanse, gorące plotki i nowa tajemnica.





„Ojcostwo”

Po nieoczekiwanej śmierci żony, młody ojciec mierzy się z najtrudniejszym wyzwaniem na świecie - wychowaniem dziecka. Film oparty na faktach.



„Downton Abbey”

W Downton Abbey trwają przygotowania do wizyty królewskiej.



„Pracujące mamy” sezon 5.

Cztery młode matki próbują pogodzić separację, randki, pracę i wychowywanie dzieci w piątym sezonie tej szalonej komedii.



„Skater Girl”

Nastolatka z indyjskiej wioski odkrywa w sobie pasję do jazdy na deskorolce, która zmieni jej życie. Do spełnienia marzeń prowadzi jednak wyboista droga.



„Black Summer” sezon 2.

Wraz z nadejściem zimy, w świecie opanowanym przez zombie, walka o przetrwanie staje się jeszcze bardziej brutalna i desperacka.



„Bardzo długie zaręczyny”

Podczas I wojny światowej Mathilde prowadzi poszukiwania swojego zaginionego narzeczonego.



„Lupin” część 2.

Naciskany przez Huberta i jego pomocników Assane próbuje odnaleźć Raoula. Stara się też zdobyć dowody obciążające Huberta i zyskuje niespodziewanego sprzymierzeńca.



„Doktor Sen”

Dorosły Dan Torrance błąkając się po Ameryce spotyka małą dziewczynkę o takich samych zdolnościach jak on i stara się ją uchronić przed kultem Prawdziwy Węzeł.



„Gdy sen nie nadchodzi”

Katastrofa sprawia, że ludzie nie mogą zasnąć. Weteranka, którą dręczą demony przeszłości, próbuje uratować rodzinę, zanim cały świat wpadnie w otchłań szaleństwa.

