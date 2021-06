Aleksandra Żebrowska znów zaskakuje na Instagramie. Rozbawiła m.in. Annę Lewandowską. Czym?

Aleksandra Żebrowska często dzieli się w sieci zdjęciami, które pokazują z jakimi wyzwaniami wiąże się macierzyństwo. Żona Michała Żebrowskiego nie stosuje filtrów – wręcz przeciwnie – stara się w zabawny sposób pokazać, że nie należy do wszystkiego podchodzić na poważnie i nie każda matka na co dzień wygląda, jak najlepsza wersja siebie. Co tym razem pokazała na Instagramie?

Pod dwoma nowymi fotkami zamieszczonymi przez Aleksandrę Żebrowską pojawiła się masa komentarzy, m.in. od Anny Lewandowskiej czy Anny Kalczyńskiej. Instagramerka wyraźnie rozbawiła swoich obserwujących. Czym? Zamieściła dwie fotografie swojej... pupy, dodając hashtag „niedziela". Zobaczcie je poniżej: instagram Żebrowskiej z dnia na dzień przybywa obserwujących na Instagramie. Obecnie jej profil śledzi 163 tysiące ludzi. W opisie jej profilu możemy przeczytać, że jest najstarszą z ósemki rodzeństwa, sama ma trójkę dzieci, a jej mąż „gra lekarza w telewizji". Żebrowska jest także właścicielką firmy FRANCIS & HENRY, która produkuje luksusowe produkty, idealne dla świeżo upieczonych matek. Michał i Aleksandra Żebrowscy pobrali się w 2009 roku. Para ma trzech synów – Franciszka, Henryka oraz Feliksa, który na świat przyszedł na początku sierpnia 2020 roku.

Aleksandra Żebrowska – instagramerka, właścicielka firmy FRANCIS & HENRY Galeria: