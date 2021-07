„Britney Spears chce zakończyć karierę”. Menedżer piosenkarki odchodzi ze stanowiska po 25 latach

Lista klientów Larry'ego Rudolpha obejmuje gwiazdy takie jak: Steven Tyler i cały zespół Aerosmith, Pitbull czy Kim Petras.

„Nie mam kontaktu z Britney od 2,5 roku”

W liście, przesłanym do ojca piosenkarki Jamie'ego Spearsa i adwokatki Jodi Montgomery, Rudolph podaje, że nigdy nie był częścią kurateli, jaką objęta jest autorka hitów takich jak „Toxic” czy „Oops!... I Did It Again”. Menedżer piosenkarki zapewnia, że nie ma kontaktu ze Spears od ponad 2,5 roku. „Pierwotnie zostałem zatrudniony przez Britney, aby pomóc jej zarządzać i nawigować jej karierą. Jako jej menedżer uważam, że w najlepszym interesie Britney leży rezygnacja z jej zespołu, ponieważ moje profesjonalne usługi nie są już jej potrzebne” – czytamy.

Britney Spears chce zakończyć karierę?

Rudolph podkreśla w liście, że wcześniej tego samego dnia, w którym napisał ową rezygnację, dowiedział się, że Britney Spears chce przejść na emeryturę. „Zawsze będę niesamowicie dumny z tego, co osiągnęliśmy wspólnie przez nasze wspólne 25 lat. Życzę Britney całego zdrowia i szczęścia na świecie i będę przy niej zawsze, jeżeli kiedykolwiek będzie mnie potrzebować” – zakończył list.

