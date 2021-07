„The Witcher: Blood Origin”. Do obsady dołączyła Michelle Yeoh! Wiemy, w kogo się wcieli

Kim jest Scian?

Scian jest ostatnią ze swojego wędrownego plemienia elfów władających mieczami. Nikt nie dorównuje jej kunsztowi posługiwania się ostrzem i nikt nie nosi w sercu tak wielkiej straty jak ona. Kiedy nadarza się okazja, by odzyskać skradziony święty miecz, odebrany jej upadłemu plemieniu w nikczemny sposób, Scian wyrusza w śmiertelnie niebezpieczną misję, która zmieni losy Kontynentu.

O czym będzie „The Witcher: Blood Origin”?

Produkcja przedstawia dawno zapomnianą historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu Wiedźmin. Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do „Koniunkcji Sfer”, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.

Już wiemy, że serial liczył będzie sześć odcinków.

Twórcy serialu

Producentami wykonawczymi serialu będą Lauren Schmidt Hissrich i Declan de Barra, który pełnić będzie też funkcję showrunnera. Andrzej Sapkowski zostanie konsultantem kreatywnym serialu, a Jason Brown i Sean Daniel z Hivemind oraz Tomek Bagiński i Jarek Sawko z Platige Films będą producentami wykonawczymi.

Kto jeszcze w obsadzie?

Yeoh dołącza do Laurence'a O'Fuaraina, który wcieli się w postać Fjalla: Urodzonego w klanie wojowników, którzy przysięgli chronić Króla, Fjall nosi w sobie zadrę. Stracił ukochaną osobę, która zginęła w walce próbując go ocalić. To wydarzenie nie pozwala mu się zatrzymać ani pogodzić z samym sobą i otaczającym go światem. W swoim dążeniu do odkupienia, Fjall będzie walczył u boku najbardziej nieoczekiwanych sojuszników i wkroczy na drogę zemsty prowadzącą przez pogrążony w chaosie Kontynent.

Michelle Yeoh - skąd znamy aktorkę?

Michelle Yeoh jest uznawana za jedną z najwybitniejszych i najbardziej utytułowanych aktorek azjatyckiego pochodzenia. Ostatnio można ją było oglądać w produkcji CBS „Star Trek: Discovery”, w filmie Joe Carnahana „Poziom Mistrza” u boku Mela Gibsona i Franka Grillo oraz w „Last Christmas” Paula Feiga.

Była dziewczyna Bonda najbardziej znana jest z roli w komedii romantycznej Johna M. Chu „Bajecznie bogaci Azjaci” oraz z filmów: „Przyczajony tygrys, ukryty smok” Anga Lee, „Wyznania gejszy” Roba Marshalla, „Jutro nie umiera nigdy” Rogera Spottiswoode'a i „W stronę słońca” Danny'ego Boyle'a. Michelle wystąpiła również w docenionym przez krytyków filmie Luca Bessona „Lady” oraz użyczyła głosu w animowanym hicie Dreamworks „Kung Fu Panda 2”.

Michelle zagra także w kontynuacji filmu „Avatar” Jamesa Camerona, filmie Marvel „Shang-Chi”, „Everything Everywhere All At Once” oraz „Gunpowder Milkshake Navota Papushado” dla StudioCanal.

Czytaj też:

„Rojst'97”. Jutro premiera serialu. Posłuchajcie utworu promującego produkcję