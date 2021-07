Kolejny skandal na festiwalu w Cannes? Adam Driver zapalił papierosa, gdy publiczność go oklaskiwała

Zaledwie wczoraj media rozpisywały się o kobiecie, która na festiwalu w Cannes pokazała nagą pierś, a już pojawił się kolejny skandal.

Adam Driver palił na pokazie swojego filmu

„Annette” opowiada o miłości śpiewaczki operowej, w którą wciela się Marion Cotillard i komika, którego gra Adam Driver. Gdy parze rodzi się dziecko, ich życie całkowicie się zmienia. Podczas pokazu filmu na festiwalu w Cannes, zachwycona publiczność zgotowała twórcom „Annette” owacje na stojąco, które trwały aż kilka minut. W tym czasie Driver wyciągnął z kieszeni papierosa i go zapalił. Niektórzy uznali, że gwiazdor był znudzony, inni twierdzą, że koił w ten sposób nerwy wywołane obawą przed reakcją publiczności. Jaka jest prawda?

twitter

Adam Driver – nietypowy gwiazdor

Mówi się, że nie lubi wywiadów, a sam przyznaje też, że nie znosi oglądać filmów, w których gra. Po ataku na World Trade Center zaciągnął się do wojska i wylądował w piechocie morskiej. Jego karierę w wojsku szybko jednak skończył wypadek. Później trafił do szkoły aktorskiej, gdzie bywał ponoć tak trudnym kolegą, że innym studentom często zdarzało się przez niego płakać. Sławę przyniósł mu serial „Dziewczyny”, jednak popularność nie dała mu radości. Kolejne role i filmy sprawiły, że media coraz bardziej interesowały się życiem Drivera, a kiedy sięgało to zenitu, on zamykał się w domu i potrafił nie wychodzić z niego całymi dniami.

