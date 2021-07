Mena Suvari: Zostałam zgwałcona, gdy miałam 12 lat. Aktorka z „American Beauty” ujawniła traumatyczną przeszłość

„Nazywał mnie dziwką”

Dziś 42-letnia aktorka ujawniła informację o traumatycznej przeszłości w swojej nowej książce „The Great Peace: A Memoir”. Pisze, że została zgwałcona przez jednego z przyjaciół jej brata. „Część mnie umarła tego dnia” – czytamy. „Wykorzystywał mnie, bawił się ze mną, a potem się mnie pozbył. Nazywał mnie dziwką. Nie miałam zdrowego wyobrażenia na temat seksu. Mój wybór był zgubiony. I to, w połączeniu z tym, że już nie czułam się nigdy wysłuchana i widziana, ustanowiło wizję mnie samej, którą miałam. To była moja wartość” – podkreśliła w książce, cytowanej przez magazyn „People”.

Aktorkę wykorzystał jej menedżer

Suvari przeprowadziła się do Los Angeles, gdy miała 15 lat, aby rozpocząć karierę aktorską. Jej ówczesny menedżer, którego uważała wtedy za przyjaciela, popchnął ją w kierunku związku seksualnego, a ona – jak podkreśla w książce – nie mogła odmówić. „W tym czasie moja rodzina się prawie rozpadła. Moja matka wyprowadziła się i chciała odnaleźć siebie, a mój ojciec podupadał psychicznie i fizycznie. Nie czułam, że mam inne opcje lub że jestem godna życia, które byłoby inne” – czytamy.

Aktorka zwróciła się w kierunku narkotyków, próbując znieczulić się na to, co działo się w życiu prywatnym. „Zwróciłam się w każdą formę »samoznieczulenia«, jaką mogłam znaleźć, tylko po to, by przetrwać” – pisze Suvari.

Kariera i związku Suvari

W 1999 roku, gdy Suvari miała 19 lat, jej kariera aktorska zaczęła nabierać tempa. Zagrała w „American Pie” i „American Beauty”, które przyniosły jej nominacje do nagrody BAFTA dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Rok później poślubiła Roberta Brinkmanna, który był od niej 17 lat starszy. Rozwiedli się w 2005 roku. Potem spotykała się z zawodowymi tancerzami, Mikiem „Murda” Carrasco i Simonem Sestito. Tego drugiego poślubiła w 2010 roku. Rozwiedli się po dwóch latach małżeństwa. W 2004 roku Suvari zdobyła nominację do Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych za występ w czwartym sezonie serialu HBO „Sześć stóp pod ziemią”.

Czytaj też:

„Nie będziesz szła sama”. Mandaryna i Gosia Andrzejewicz nagrały piosenkę dla Strajku Kobiet