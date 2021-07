Beata Kozdrak wspiera społeczność LGBT+. „Każdy zsługuje na szczęście, niezależnie od tego, z kim śpi”

Beata Kozidrak to nie tylko niezwykle utalentowana wokalistka, ale i wrażliwy człowiek. W najnowszym wywiadzie gwiazda wyraźnie podkreśliła, że nie podoba jej się nazywanie osób LGBT+ „środowiskiem”.

„Wszyscy jesteśmy tacy sami, każdy ma prawo do szczęścia”

– Nauczmy się mówić inaczej. To nie jest środowisko, to są wspaniali ludzie. Pracuję z tymi ludźmi od wielu laty. Przestańmy o nich mówić, jakbyśmy ich zamknęli w jakiejś enklawie. Wszyscy jesteśmy tacy sami, każdy ma prawo do szczęścia – powiedziała Beata Kozidrak w rozmowie z magazynem „Viva”, dodając, że i tak jesteśmy już wystarczająco podzieleni, a ona się na to nie zgadza. – Każdy z nas zasługuje na szczęście, niezależnie od tego z kim śpi i jak się układa jego życie – podkreśliła wokalistka.

Gwiazdy wspierają LGBT+

Beata Kozidrak nie jest jedyną gwiazdą, która otwarcie okazała wsparcie osobom LGBT+. Maria Peszek zadedykowała im niedawno swój najnowszy album „Virunga”, który swoją premierę miał w czerwcu, czyli „Miesiącu Dumy”. „Drodzy przyjaciele LGBT, zawsze byliście blisko, Jesteście moimi wiernymi odbiorcami, dajecie mi siłę i inspirujecie. Podziwiam Was” – napisała wówczas artystka na swoim kanale YouTube.

