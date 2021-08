„Dom z papieru”. Netflix pokazał zwiastun 5. sezonu serialu. Zobaczcie, co nas czeka!

„Bez profesora, bez planu, bez nadziei... Zawsze walcz. Nigdy się nie poddawaj” – tak Netflix przedstawia pierwszą część finałowego sezonu, która będzie miała premierę 3 września. Na drugą część „Domu z papieru” będziemy musieli poczekać aż do grudnia.

„Dom z papieru” – zwiastun 5. sezonu

W najnowszym sezonie bohaterowie „Domu z papieru” są zamknięci w hiszpańskim banku od ponad 100 godzin. Choć udało im się uratować Lizbonę, to schwytany przez Sierrę profesor pierwszy raz nie ma żadnego planu na ucieczkę. Gdy wszystko idzie źle na horyzoncie pojawia się kolejny wróg, którym jest wojsko. Wszyscy czują, że zbliża się koniec największego napadu w historii Hiszpanii, ale to, co zaczęło się jako kradzież, zamienia się w prawdziwą wojnę.

– Zdecydowaliśmy się na agresywny styl, stawiając nasz gang złodziei na krawędzi. W drugiej części skupiamy się bardziej na emocjonalnej stronie bohaterów. To podróż po ich sentymentalnej mapie, która łączy nas bezpośrednio z ich odejściem – powiedział twórca serialu, Alex Pina.

