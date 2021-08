Dorota Szelągowska przyznała się do choroby: Miałam nerwicę lękową i miesiącami nie wychodziłam z domu

Dorota Szelągowska nie miała łatwego dzieciństwa. Najpierw jej słynna matka, Katarzyna Grochola, walczyła z nowotworem, potem pisarka związała się z mężczyzną, który nie tylko nadużywał alkoholu, ale i molestował niepełnoletnią wówczas Szelągowską. Wszystko to sprawiło, że dzisiejsza gwiazda TVN zaczęła mieć problemy zdrowotne.

Szelągowska korzystała z pomocy psychiatry

Fundacja TVN rozpoczyna budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w którą zaangażowało się wiele gwiazd stacji. Jedną z nich jest Dorota Szelągowska, która w wywiadzie dla „Dzień dobry TVN” Szelągowska wyznała, że sama korzystała z pomocy psychiatrycznej, dlatego traktuje ten projekt bardzo prywatnie.

– Ja sama miałam wiele lat temu nerwicę lękową i miesiącami nie wychodziłam z domu. Miałam non stop ataki paniki. Miałam psychiatrę, rodzinę i terapeutę za sobą, ale wiem, co to znaczy, kiedy jesteś bezsilny wobec siebie, kiedy nie możesz złapać nadziei – powiedziała wyraźnie poruszona Szelągowska.

Ośrodek, który buduje TVN, będzie kosztował około 26 milionów złotych i ma być gotowy pod koniec 2023 roku.

