„The Voice of Poland”. Sylwia Grzeszczak rozpłakała się na wizji

W pierwszym odcinku nowej edycji „The Voice of Poland” nie zabrakło emocji. Jedna z uczestniczek programu wykonała utwór Rysunek na szkle z repertuaru zmarłego w kwietniu Krzysztofa Krawczyka. – Zaśpiewałaś piosenkę, którą usłyszałam pierwszy raz wiele lat temu, kiedy miałam pięć lat i brałam udział w programie „Od przedszkola do Opola”. Śpiewaliśmy wszyscy piosenki Krzysztofa Krawczyka – mówiła wyraźnie wzruszona Sylwia Grzeszczak. – Nikt mnie nie widział, jak płaczę w telewizji – dodała piosenkarka ocierając łzy.

Zwracając się do uczestniczki programu podkreśliła, że życzy jej, aby miała przy sobie takich artystów i trenerów, którzy również przekażą jej takie emocje, jakie przekazał jej wtedy Krzysztof Krawczyk.

„The Voice of Poland” – trenerzy, kto prowadzi

W 12, edycji do „The Voice of Poland” powrócili po latach Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska, a swoją przygodę z programem rozpoczęła debiutująca w roli trenera Sylwia Grzeszczak. Na fotelach trenerów zostali Tomson i Baron. To jednak nie koniec zmian. Show ponownie prowadzą Małgorzata Tomaszewska i Tomasz Kammel, jednak za kulisami nie będą im już towarzyszyć Adam Zdrójkowski i Maciej Musiał. Ich rola przypadnie prezenterowi znanemu z „Pytania na Śniadanie” Aleksandrowi Sikorze.

„The Voice of Poland” – gdzie i kiedy oglądać?

Premiera nowych odcinków 12. edycji „The Voice of Poland” w każdą sobotę o godzinie 20:00, na antenie TVP 2.

