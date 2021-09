„Wiedźmin”, „Stranger Things” czy „Bridgertonowie”. Netflix ujawnił harmonogram imprezy „TUDUM”

Co na początek?

Przez pierwszą godzinę wydarzenie, które startuje w sobotę 25 września o godzinie 18:00, prowadzić będzie komiczka Lilly Singh. Podczas jej występu zobaczymy ekskluzywny klip z nadchodzącego filmu „Red Notice”, pierwsze materiały z nowego sezonu serialu „Bridgertonowie” i specjalną niespodziankę, przeznaczoną dla fanów „Stranger Things”.

Gwiazdy „Stranger Things” na wirtualnej scenie

Jeżeli mowa o „Stranger Things”, od 19:00 - 20:00 imprezę poprowadzą Finn Wolfhard (serialowy Mike Wheeler) i Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair). Fani będą mogli w tym czasie zobaczyć pierwsze klipy z produkcji „The Sandman” (ekranizacja amerykańskiej serii komiksowej), przyszłego serialu „Vikings: Valhalla”, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku, oraz z 4. sezonu „Cobra Kai”. Ponadto widzowie obejrzą materiały z nadchodzącego nowego filmu „Extraction”, czołówkę zupełnie świeżego spojrzenia na „Cowboy Bebop” i posłuchają panelu dyskusyjnego, w którym udział wezmą między innymi: Charlize Theron, Regina King, Zazie Beetz, Noomi Rapace.

„Wiedźmin”, „Emily w Paryżu” i pozdrowienia od nowej królowej

Trzecią godzinę ceremonii poprowadzi Nicola Coughlan, znana z serialu „Bridgertonowie”. Wtedy też na fanów czekają największe „smaczki”. Zobaczymy zwiastun 2. sezonu serialu „Emily w Paryżu”, specjalne powitanie od nowej królowej Elżbiety II z „The Crown”, ekskluzywny klip z filmu „Nie patrz w górę” z hollywoodzką obsadą, wideo od obsady „Umbrella Academy”, premierowy trailer prequelu „Army of the Dead” czyli „Army of Thieves” i materiały z najnowszej odsłony serialowego „Wiedźmina”.

Na wirtualnej scenie wydarzenia zobaczymy ponad 145 gwiazd i twórców, związanych z Netfliksem, z całego świata, reprezentujących ponad 100 różnych produkcji, w tym filmów, seriali i programów.

Gdzie oglądać „TUDUM”?

Start imprezy 25 września o 18:00. Wydarzenie będzie można oglądać na kanale YouTubie Netfliksa.

Czytaj też:

Najbardziej wyczekiwane seriale i filmy 2021 roku. Mamy dla was listę premier