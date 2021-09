Pieńkowska w pierwszym wywiadzie po długiej przerwie. „Nigdy nie zapominam”

Czym zajmuje się teraz Pieńkowska?

Dziennikarka prowadziła program „Dzień Dobry TVN” przez 9 lat. Później współprowadziła magazyn „Świat” w TVN24 Biznes i Świat. Przyznała, że tęskni za całą ekipą i porankami z Robertem Kantereitem. Teraz jednak zajmuje się polityką zagraniczną. Wyznała, że „polska polityka absolutnie nie jest tak fascynująca, jak kiedyś”, dlatego to, co dzieje się na świecie, jest dla niej znacznie bardziej interesujące. Marzeniem Pieńkowskiej jest teraz przeprowadzenie wywiadu z papieżem Franciszkiem. – Bardzo bym chciała porozmawiać z papieżem, bo mam takie poczucie, ze to jest ktoś, kto całkowicie zmienił Kościół i tak naprawdę to ostatnia nadzieja tego Kościoła – oceniła.

„Jola musi być miła dla wszystkich”

Pieńkowska, pytana o swoje usposobienie stwierdziła, że jest „typowym skorpionem”. – Z pewnością jestem bardzo oddanym przyjacielem. Jestem klasycznym skorpionem, który mówi, że wybacza, ale nigdy nie zapomina. U mnie nie ma strefy szarości, jest białe albo czarne – podkreśliła. – Mam tyle lat, że mogę sobie pozwolić na to, że przyjaźnię się z ludźmi, z którymi chcę się przyjaźnić, a nie mam czegoś takiego, że „Jola musi być miła dla wszystkich”. Myślę, że jestem fajną mamą i bardzo poważnie traktuję swoją pracę. Każde wydanie programu jest dla mnie wydaniem najważniejszym – stwierdziła.

Czytaj też:

Gwiazda „Przyjaciółek” wyjechała z Polski. Agnieszka Sienkiewicz będzie pomagać uchodźcom