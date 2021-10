Festiwal Kamera Akcja 2021 rozpoczęty. O takim początku święta filmu marzyli kinomani

Retromański powrót VHS Hell

„To niesamowite, że ponownie możemy spotkać się w Łodzi podczas wspólnych seansów, tym bardziej w takiej imponującej przestrzeni!" – tak Malwina Czajka, dyrektorka wydarzenia, otworzyła 12. Festiwal Kamera Akcja w łódzkiej Fuzji.



Na widzów czekał ostatni w Polsce seans „Altmana" Rona Manna. Tuż po niej na scenę wkroczył kolektyw VHS Hell, o którym mówić można wiele – niezaprzeczalnie jednak to właśnie oni wzbudzili w widzach 12. FKA najwięcej emocji. Tłumy zebrane w murach starej kotłowni przy Milionowej mogły zapoznać się z filmem „Ninja 3: Dominacja" z 1984 roku Sama Firstenberga – projekcją niebanalną, bo opatrzoną improwizowanym komentarzem na żywo.



„>>Ninja 3<< to produkcja idealnie wpisująca się w to, do czego kino zostało powołane – do zapewniania mnóstwa atrakcji, i to w pełnym tego słowa znaczeniu. Firstenberg połączył filmowy gatunek o sztukach walki z rodem z >>Egzorcysty<< horrorem" – mówił Krystian Kujda z formacji VHS Hell, zapowiadając seans.



„Choć będzie to projekcja w gruncie rzeczy amerykańska, to jednak ma coś wspólnego z Polską: Sam Firstenberg, jak się okazuje, urodził się w Wałbrzychu!" – dodał Kujda, co spotkało się z gromkimi brawami widzów.



Pokaz okraszony był komentarzami w wykonaniu lektora na żywo Mateusza Gołębiowskiego z kolektywu VHS Hell. Rozweselone reakcje i chichoty słyszane były przez całą projekcję filmu, a słowa komentarzy trwały dalej podczas festiwalowego afterparty. Wieczór był współorganizowany wspólnie z TME Polówka.



Moc festiwalowych wrażeń – co dalej w programie FKA

Harmonogram Kamery Akcji jest wypełniony po brzegi. W piątek, 1 października festiwalowicze i festiwalowiczki będą mieli okazję zwiedzić nieosiągalne dotąd zakątki Miasta Filmu, a także obejrzeć nowo otwartą wystawę „Łódź Filmowa" w Muzeum Kinematografii.



„Uczestnicy i uczestniczki koniecznie powinni odwiedzić miejsce, gdzie łódzki przemysł filmowy się rodził – mury starej Wytwórni Filmów Fabularnych przy Łąkowej 29. Tam Michał Kosterkiewicz, laureat Orłów za „Małą Moskwę", opowie o tajnikach sound designu i reżyserii dźwięku" – zachęcał podczas otwarcia festiwalu Przemek Glajzner, dyrektor FKA.



Wieczorem natomiast Kamera Akcja zawita do Szkoły Filmowej w Łodzi, gdzie odbędzie się przedpremierowy pokaz „Mojego wspaniałego życia" Łukasza Grzegorzka, nagrodzonego podczas tegorocznego festiwalu w Gdyni. Po seansie reżyser i producentka – Natalia Grzegorzek staną w ogniu pytań Marcina Radomskiego z KINOrozmowy.



Kolejne dni będą nie mniej emocjonujące! Widzowie będą mieli okazję zagłębić się w nagrodzoną Nagrodą Publiczności na Berlinale francusko-irańską „Balladę o białej krowie" reż. Behtasha Sanaeehy i Maryam Moghaddamy oraz najnowszą produkcję kontrowersyjnego argentyńskiego reżysera Gaspara Noégo – „Vortex".



Ogniste dyskusje



Najbardziej wyczekiwanym elementem każdej edycji Festiwalu Kamera Akcja są spotkania z wyjątkowymi gośćmi. W sobotę, 2 października publiczność rozgrzeje do czerwoności dyskusja o szacunku w branży filmowej. Podczas panelu rozmawiać będą Marta Łachacz – koordynatorka intymności przy produkcjach Netflixa, Ewa Brodzka – reżyserka obsady m.in. u Andrzeja Wajdy oraz Piotr Trojan – aktor, który wcielił się w Tomasza Komendę w „25 latach niewinności".

Festiwalowicze i festiwalowiczki będą mogli się także dowiedzieć, dlaczego filmy biograficzne z hukiem wysadzają nie tylko box office polskich kin, ale także selekcje wydarzeń filmowych, w tym tegorocznego festiwalu w Gdyni podczas panelu „Co tu się kręci? Biopic w natarciu!” (3 października).



Warsztatowe sztosy

Kamera Akcja nie może istnieć także bez projektu Akcja Edukacja, który odbywa się podczas festiwalu. W programie tegorocznej edycji znalazły się unikalne spotkania z ekspertami branży filmowej – już 3 października w murach Szkoły Filmowej w Łodzi odbędzie się Montażowe case study z Milenią Fiedler. Kontekstem do spotkania będzie przedpremierowy pokaz „Magic Mountains" Urszuli Antoniak z Marcinem Dorocińskim w roli głównej.



Festiwalowiczy i festiwalowiczek nie mogą ominąć także warsztaty analityczne z profesjonalistami i praktykami: Analiza filmu animowanego z Ewą Ciszewską oraz Kostium w roli głównej. Warsztaty z Małgorzatą Zacharską, kostiumografką „Żeby nie było śladów".



12. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja odbywać się będzie od 30 września do 7 października 2021 roku: stacjonarnie w Łodzi (30.09.–3.10.) oraz online na platformie Think Film (30.09.–7.10.). Karnety (offline: 4 dni i online: 8 dni) w cenie 50 zł są jeszcze dostępne.

