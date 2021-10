Wielkie emocje w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Zobacz wszystkie występy gwiazd!

Za nami czwarty odcinek 15. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Tym razem także nie zabrakło emocji. W jury wyjątkowo pojawił się Sławomir. Zastąpił on Małgorzatę Walewską, która w trakcie nagrywania odcinka była w Nowym Sączu na Międzytargowym Festiwalu i Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, gdzie pełniła rolę dyrektora artystycznego.

„Twoja twarz brzmi znajomo” - kto wygrał

Największe uznanie jurorów zdobył Robert Janowski. Uczestnicy mieli jednak swoje zdanie i po tym, jak rozdali noty, przesądzili, że zwyciężczynią została Kasia Łaska. Piosenkarka przeznaczyła czek o wartości 10 tysięcy złotych dla Dominika Wodzyńskiego z Fundacji Słoneczko. A jak wypadli pozostali uczestnicy programu?

„Twoja twarz brzmi znajomo” - występy

Tomasz Ciachorowski w piosence zespołu After Party „Nie daj życiu się”



- Lider tej grupy ma dużą charyzmę - w ten sposób Tomasz Ciachorowski opisał granego przez siebie bohatera. To Patryk Pegza z After Party. - Jestem pełen uznania dla jego wokalu. Nawet słyszę takie naleciałości z muzyki rockowej - dodał uczestnik. Utwór, który wylosował to „Nie daj życiu się” z 2014 roku. - Najbardziej mnie wzruszył moment, jak cię poniosło. Za ten moment bardzo ci dziękuję. Piątunio jest nasz, gratuluję - mówił Sławomir.



Paulina Sykut-Jeżyna jako Dawid Kwiatkowski w utworze „Bez Ciebie”



Wcielenie się w rolę Dawida Kwiatkowskiego było kolejnym wyzwaniem dla Pauliny Sykut-Jeżyny. Prezenterka zdradziła, że miała okazję poznać piosenkarza, zapowiadając jeden z jego występów i z ochotą przyglądała mu się podczas prób i później na scenie. W trakcie wykonu Gromee zadzwonił do prawdziwego Dawida Kwiatkowskiego, który nie krył radości z tego, co zobaczył. - Od ósmego roku życia błagałem rodziców o brata bliźniaka i w końcu go mam - powiedział artysta.



Robert Janowski jako Sting w utworze „Desert Rose”

- Zawsze, jak ktoś mnie pytał w wywiadach, jakie jest moje marzenie, odpowiadałem: żeby zaśpiewać w chórkach u Stinga - zdradził Robert Janowski. - A teraz, nie w chórkach, ale będę Stingiem! - mówił szczęśliwy uczestnik. W udziale przypadł mu przebój „Desert Rose” z 1999 roku.



Adam Zdrójkowski jako Kortez w utworze „Dobrze, że cię mam”

Kortez to jeden z najpopularniejszych twórców na rodzimym rynku. - To duży plus dla niego. Jest enigmatyczny, ludzie próbują go rozszyfrować. Wycofany, wyciszony, a jednocześnie wygląda jak raper - zauważył Adam Zdrójkowski, który otrzymał szansę zinterpretowania „Dobrze, że Cię mam”.



Klara Williams jako Lady Gaga w utworze „Judas”



- Żeby być nią, trzeba być odważną, dziką. Myślę, że to mam - mówiła pewna siebie uczestniczka. Utwór, który dostała to mocny singiel „Judas” z 2011 roku. - Inspirujemy się teledyskiem, więc będzie czad - zapowiadała Klara Williams. - Twoja dynamika, twój pazur, twoja cała kreacja aktorska wyśmienita - wyliczała Katarzyna Skrzynecka. - Jestem pełen podziwu dla pracy, którą wykonałaś - chwalił Sławomir.



Chris Cugowski i „Stronger” Kelly Clarkson

Zwycięzca poprzedniego odcinka tym razem w damskiej roli. Chris Cugowski stał się na chwilę Kelly Clarkson, a utwór, który zaśpiewał to „Stronger (What Doesn't Kill You)” z 2011 roku. - Zobaczymy, jaki jestem „strong” w chodzeniu na szpilkach - śmiał się. Przeszkodą miał być także wokal i ruch sceniczny. - Śpiewanie falsetem, chodzenie w obcasach, wchodzenie i schodzenie po schodach i choreografia, w której wywijam nogami - przedstawił listę trudności. Efekt? - Szacunek, że ty w ogóle na tym ustałeś - mówił Gromee



Kasia Łaska i „Just give me a reason” autorstwa Pink



Kasia Łaska miała za zadanie przeobrazić się w Pink, ale ponieważ „Just Give Me a Reason” gwiazda wykonuje z Natem Ruessem, uczestniczka poprosiła o pomoc Pawła Górala. Znakomicie na tobie leży charakteryzacja Pink. Nie dość, że wyglądasz wizualnie świetnie, to jeszcze wokal jeden do jednego. Genialne! Były ciary - doceniła Katarzyna Skrzynecka.



Barbara Kurdej-Szatan jako Ray Charles w utworze „I can't stop loving you”



Basia Kurdej-Szatan przeniosła widzów do lat 60. Aktorka wykonała cover Raya Charlesa „I Can't Stop Loving You”. - Piękna muzyka, orkiestrowa, te chórki - zachwycała się. - On jest muzyką, całą sceną, wypełnia to. Był fenomenem - kontynuowała. Zdradziła także, że z powodu utraty wzroku u wokalisty, sama wykonała ten numer z zamkniętymi oczami.

„Twoja twarz brzmi znajomo” – zasady programu

Format programu „Twoja twarz brzmi znajomo” oparty jest na hiszpańskim „Your Face Sounds Familiar”. Jego prowadzącymi są Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor, a jurorami Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka, Michał Wiśniewski oraz Gromee. Program polega na tym, że ośmioro uczestników ma za zadanie jak najwierniej odwzorować (wokalnie, ruchowo i wizualnie) występy artystów polskiego i zagranicznego rynku muzycznego. Wygrana – czek na 100 tys. złotych – jest przeznaczana na cel charytatywny.

„Twoja twarz brzmi znajomo” – kiedy nowe odcinki?

Nowe odcinki 15. sezonu „Twoja twarz brzmi znajomo” są emitowane na antenie Polsatu od piątku 10 września. Program można oglądać w każdy piątek o godzinie 20:05.

