Urodziny Jerzego Owsiaka. Pasjonat muzyki, showman i człowiek, który zmienił Polskę

Jedni go kochają, inni krytykują i atakują. Kim Jest Jerzy Owsiak i dlaczego wzbudza tak skrajne emocje w Polakach?

Jerzy Owsiak. Wszystko zaczęło się od muzyki

W latach 80. obracał się w środowisku muzycznym, przyjaźnił z Wojciechem Waglewskim i organizował koncerty. Do mediów trafił przez przypadek. Waglewski miał udzielić wywiadu w radiowej rozgłośni harcerskiej i zaproponował Jerzemu Owsiakowi, by zrobili to razem. Charyzmatyczny mężczyzna tak spodobał się słuchaczom, że rozgłośnia dalej go zapraszała, aż w końcu Owsiak otrzymał autorską audycję. Stamtąd trafił do Polskiego Radia, a potem już do TVP, gdzie prowadził program „Róbta, co chceta, czyli rockandrollowa jazda bez trzymanki”. Fascynowała go nie tylko muzyka ale i czasy dzieci kwiatów czyli hippisów. I tak właśnie powstał „Przystanek Woodstock”, dzisiejszy Pol'and'Rock Festival, który nawiązywał do kultowego, amerykańskiego festiwalu z końca lat 60.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

I znów wszystko zapoczątkowała muzyka. Jerzy Owsiak prowadził na antenie Polskiego Radia program „Brum”, który był odpowiedzią na szybko rozwijającą się scenę muzyczną w Polsce. W jednej z audycji gośćmi Owsiaka byli lekarze, którzy apelowali o wsparcie finansowe dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka. Owsiak wspominał o zbiórce jeszcze w kilku swoich programach, dzięki czemu akcja zakończyła się spektakularnym sukcesem. Wtedy pojawiła się propozycja stworzenia fundacji, która walczyłaby o wsparcie finansowe dla placówek medycznych i ciężko chorych dzieci. Owsiak był nie tylko jej pomysłodawcą i założycielem, ale i wizjonerem, który rzucał coraz to nowymi pomysłami i który nie przyjmował odpowiedzi „nie”.

Pierwszy Finał WOŚP odbył się w styczniu 1993 roku, a jego tematem były choroby serca u najmłodszych pacjentów. Fundacja zebrała wówczas 3 773 443, 38 złotych, za co zakupiła kardiomonitory, inkubatory, defibrylatory, pompy strzykawkowe, pulsoksymetry i respiratory. W kolejnych latach Orkiestra wspierała również inne dziedziny medycyny, jak choćby onkologię dziecięcą, neonatologię, ortopedię, traumatologię, psychiatrię, a nawet geriatrię. W ostatnim finale udało się zebrać ponad 200 milionów złotych, co oznacza, że zebrano niemal tyle, co w ciągu 13 pierwszych lat działań WOŚP łącznie.

Kontrowersje wokół Jerzego Owsiaka

Choć działania Jerzego Owsiaka uratowały tysiące istnień, a on stał się dla rzeszy Polaków prawdziwym bohaterem, to nie każdy jest w stanie go zaakceptować. Dlaczego? I czy zawsze tak było? Otóż nie. Owsiak przez wiele lat traktowany był apolitycznie i żył w zgodzie zarówno z polską prawicą, jak i lewicą. Pierwsze niezadowolenie konserwatystów pojawiło się, gdy założyciel WOŚP powiedział w jednym z wywiadów, że akceptuje zabieg eutanazji, która miałaby być skróceniem cierpienia osób starszych i ciężko chorych. Później Owsiak zaczął głośno popierać czarne protesty przeciwko zaostrzeniu prawa dotyczącego aborcji w Polsce. Wówczas przylgnęła do niego łatka „wojującego lewaka”. „Wspierając WOŚP i Owsiaka wspieramy aborcję i eutanazję” – pisał na Twitterze w 2017 roku Tomasz Terlikowski.

Prawicy podpadł również „Przystanek Woodstock”, który ich zdaniem demoralizował młodzież. Zaczęto Owsiakowi wytykać pochodzenie, w tym fakt, że jego ojciec był funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej, a teściowie należeli do partii. Gdy te argumenty nie skutkowały, prawicowe media postanowiły „przyjrzeć się” finansom fundacji. Zarzucano Owsiakowi, że żyje z datków na WOŚP, a nawet prowadzi niejasne interesy i pierze brudne pieniądze. Nikt jednak nie był w stanie przedstawić na to żadnych dowodów. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który co roku odbywał się na antenie Telewizji Polskiej, po 25 latach przeszedł pod skrzydła stacji TVN. Prawica przestała się już nawet kryć z niechęcią do Owsiaka, a Krystyna Pawłowicz pisała na Twitterze, że szef WOŚP „wykorzystując dzieci zbiera pieniądze na swoją upolitycznioną lewicową fundację”. Czegokolwiek jednak nie pisano, o czymkolwiek nie mówiono, Jerzy Owsiak i WOŚP co roku pobudzają ludzkie serca, zbierając miliony na rzecz potrzebujących i polskiej medycyny.

