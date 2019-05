Nie żyje Doris Day. Ikona kina miała 97 lat

Doris Day rozpoczynała karierę w latach 40. XX wieku jako piosenkarka. Występowała m.in. z Frankiem Sintarą i zespołem Artiego Shawa. Prawdziwą sławę przyniosły jej komedie romantyczne, w których partnerowali jej m.in. Clark Gable, Cary Grant czy Rod Taylor. Jej najbardziej znane filmy to m.in. „W świetle księżyca” (1953), „Szczęściara” (1954), „Kochaj albo odejdź” (1955), „Człowiek, który wiedział za dużo” (1956), „Telefon towarzyski” (1959) czy „Nie jedzcie stokrotek” (1960).

W 1956 wylansowała przebój „Whatever Will Be, Will Be” (znany też jako Que sera, sera) z filmu Alfreda Hitchcocka „Człowiek, który wiedział za dużo”.