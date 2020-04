WHO i Lady Gaga zorganizują koncert dla lekarzy. Wśród gwiazd Paul McCartney, Billie Eilish i Maluma

W sobotę 18 kwietnia odbędzie się koncert „One World: Together at Home" zorganizowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) we współpracy z organizacją Global Citizen. Koncert ma być symbolicznym okazaniem wsparcia pracownikom medycznym, którzy na pierwszym froncie walczą z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa.

W show wezmą udział między innymi: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong z zespołu Green Day, Chris Martin, Elton John, FINNEAS, John Legend, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, oraz Stevie Wonder. Koncert poprowadzą Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel i Stephen Colbert.

W organizację muzycznego wydarzenia, które będzie transmitowane za pośrednictwem mediów społecznościowych, włączyła się Lady Gaga. Wokalistka na konferencji prasowej przekazała, że w ciągu siedmiu dni udało się zebrać 35 milionów dolarów na fundusz solidarnościowy WHO. Wyraziła także nadzieję, że kwota, która zostanie przeznaczona na walkę z koronawirusem, będzie wzrastała z upływem kolejnych dni.

