Żebrowski w roli Wiedźmina. Netflix przygotował niespodziankę dla widzów

„Jeden Wiedźmin, dwa miecze, trzy polskie wersje językowe do wyboru. W tym jedna z głosem, który powinniście rozpoznać” – czytamy na profilu Netfliksa na Facebooku. Polski oddział przygotował 30-sekundowy pokaz opcji, które będą mieli do wyboru widzowie. Przy oglądaniu serialu „The Witcher” będzie można bowiem skorzystać z różnych możliwości, jeśli chodzi o dźwięk – obejrzeć go z oryginalnymi dialogami – po angielsku, z lektorem i z dubbingiem. Z zapowiedzi, którą udostępniono, wynika, że w roli Geralta z Rivii usłyszymy Michała Żebrowskiego. Aktor sam przed laty wcielał się w rolę Wiedźmina w serialu TVP, przez co wielu widzów w Polsce kojarzy go z tą postacią.

„Opowiadania o Wiedźminie cieszą się w Polsce niezwykle liczną rzeszą fanów. To właśnie dla nich Netflix po raz pierwszy zdecydował się na rzadki zabieg przygotowania zarówno polskiej ścieżki dźwiękowej czytanej przez lektora, jak i pełnego dubbingu serialu. Głównemu bohaterowi, samotnemu łowcy potworów – Geraltowi z Rivii – głosu użyczył nie kto inny, jak Michał Żebrowski. Z kolei Yennefer otrzyma głos od Justyny Kowalskiej, Ciri od Natalii Smagackiej, a w polskim Jaskrem został Marcin Franc” – tłumaczy Netflix w komunikacie.

