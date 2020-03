Binge-watching na HBO. Długie i dobre seriale, na które do tej pory nie miałeś czasu

Co warto oglądać na HBO GO? Są seriale, które liczą kilka sezonów i nigdy nie mieliśmy na nie czasu – teraz możemy nadrobić zaległości. Wybraliśmy dla was różne gatunki produkcji, jednak wszystkie uchodzą za takie, które warto zobaczyć. Czy macie ochotę na komedię czy na dramat lub serial obyczajowy – znajdziecie poniżej takie propozycje. Dajcie nam też znać w komentarzach, jakie seriale polecacie. Zerknijcie także w nasz tekst o polecanych serialach na platformie Netflix. Znajdziecie go poniżej.

„Seks w wielkim mieście”

Serial przedstawiający perypetie czterech zupełnie innych, zwariowanych przyjaciółek.



„Mr. Robot”

Współczesny dramat o młodym programiście, Elliocie, który cierpi na wyniszczające choroby anty-społecznościowe i decyduje, że może łączyć się z ludźmi przez ich hackowanie.



„Fargo”

Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.



„Terapia”

Serial opowiada o 53-letnim psychoterapeucie dr Paulu Westonie (Gabriel Byrne). Ukazuje cotygodniowe spotkania doktora z pacjentami.



„Dziewczyny”

Perypetie czterech przyjaciółek z Nowego Jorku, które wkraczają w dorosłość.



„Kroniki Times Square”

Serial opowiada o początkach porno-biznesu w USA.



„Twin Peaks”

W sennym i spokojnym miasteczku zostaje odnalezione ciało uczennicy, Laury Palmer.



„Detektyw”

Głównymi bohaterami są Martin Hart (Woody Harrelson) i Rust Cohle (Matthew McConaughey), dwaj detektywi i byli partnerzy, którzy w połowie lat 90. pracowali w wydziale kryminalnym w Luizjanie. W 2012 roku policjanci wracają do najsłynniejszej z prowadzonych przez nich spraw - dziwacznego rytualnego morderstwo z 1995 roku. Opowieści detektywów o śledztwie, otwierają niewyleczone rany i zmuszają mężczyzn do powrotu do świata, który dawno zostawili za sobą.



„Gra o tron”

Siedem rodzin szlacheckich walczy o panowanie nad ziemiami krainy Westeros. Polityczne i seksualne intrygi są na porządku dziennym. Pierwszorzędne role wiodą rodziny: Stark, Lannister i Baratheon. Robert Baratheon, król Westeros, prosi swojego starego przyjaciela, Eddarda Starka, aby służył jako jego główny doradca. Eddard, podejrzewając, że jego poprzednik na tym stanowisku został zamordowany, przyjmuje propozycję, aby dogłębnie zbadać sprawę. Okazuje się, że przejęcie tronu planuje kilka rodzin.



„Wielkie kłamstewka”

Nowy miniserial HBO z Reese Witherspoon, Nicole Kidman i Shailene Woodley o pozornie idealnym życiu na amerykańskich przedmieściach opowiedziany oczami trzech kobiet.



„Opowieść podręcznej”

Witamy w alternatywnej rzeczywistości rodem z najgorszego koszmaru. Oto inna wersja historii świata, gdzie prawo stanowione jest przez mężczyzn i dla mężczyzn, a kobieta została sprowadzona do roli niemego reproduktora.



„The Affair”

Serial opowiadający o emocjonalnych i psychologicznych skutkach pozamałżeńskiego romansu, który pokazany zostanie zarówno od strony męskiej, jak i żeńskiej.



„Sukcesja”

Nieprzejednany i wpływowy Logan Roy twardą ręką zarządza należącą do rodziny, globalną korporacją mediową. Kendall Roy, jego starszy syn z drugiego małżeństwa, jest obecnie prezesem jednego z oddziałów firmy i oczywistym kandydatem na następcę ojca. Jedyna córka Roya, Siobhan "Shiv" Roy, to zarazem jego najmłodsze dziecko. Dziewczyna robi karierę w polityce. Mężczyzna prowadzi spokojne życie w Nowym Meksyku, z dala od rodzinnych kłopotów. Napięcie między krewnymi wzmaga się za sprawą kłótni, do której dochodzi na imprezie urodzinowej nestora rodu. Od tego momentu Royowie toczą walkę o władzę.



„Babylon Berlin”

Młody komisarz z Kolonii przyjeżdża do Berlina, aby rozwiązać sprawę szantażu wysoko postawionych polityków.



„Młody papież”

Serial opowiadający historię Piusa XIII, pierwszego amerykańskiego papieża w historii Kościoła.



„Obsesja Eve”

Eve Polastri (Sandra Oh), agentka MI5, jest znudzona pracą biurową. Pewnego dnia dostaje zadanie, które może odmienić jej los. Musi wyśledzić Villanelle (Jodie Comer) - psychopatyczną i pozbawioną emocji zabójczynię. Obie kobiety zaczynają niebezpieczną grę.



„The Knick”

Akcja serialu osadzona jest w Nowym Jorku, w szpitalu Knickerbocker, w pierwszych latach XX wieku, gdy nie istniały antybiotyki, a umieralność pacjentów była zatrważająco wysoka. Dr John Thackery wprowadza własne, pionierskie rozwiązania medyczne, jednocześnie zmagając się z uzależnieniem od kokainy.



„Wataha”

Kapitan Wiktor Rebrow próbuje rozwikłać zagadkę zamachu bombowego, w którym zginęli jego przyjaciele ze Straży Granicznej w Bieszczadach.



„Westword”

Innowacyjny park rozrywki o niewyobrażalnej skali, gdzie inteligentne roboty odgrywają role ludzi żyjących w okresie, gdy zachów USA pozostawał dziki i nieokiełznany. Bogacze płacą niewiarygodne sumy by móc wcielić się w role nieustraszonych pionierów, cowboyów czy indian. Ale świat w którym wszystko musi chodzić jak w zegarku jest narażony na usterki i wystarczy jeden błąd, by maszyny z pokornych słóg stały się bezlitosnymi rebeliantami.Czytaj także:

