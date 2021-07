Reporter odchodzi z TVN24. „Rozstanie ze stacją to moja życiowa decyzja”

Jak podają Wirtualne Media, reporter Maciej Kluczka odchodzi z TVN24. – To były cztery lata fantastycznej dziennikarskiej szkoły. Poznałem świetnych, rzetelnych, niesamowicie pracowitych dziennikarzy i po prostu dobrych ludzi. Nabrałem jeszcze większego szacunku i pasji do tego zawodu – podkreślił dziennikarz.

Maciej Kluczka zaznaczył, że rozstanie ze stacją to jego życiowa decyzja. – Stoi za nią chęć zmiany oraz to, że pojawiła się możliwość wykonywania zadań reporterskich, które bardzo odpowiadają mojemu dziennikarskiemu profilowi. W życiu przychodzą jednak takie momenty, że potrzebne jest odświeżenie – wyjaśnił.

Reporter nie chciał na razie zdradzić swoich planów na przyszłość. – Moja dalsza zawodowa droga wyklaruje się najprawdopodobniej w sierpniu, do tego czasu nic nie powiem. W tej chwili wyruszam pieszo na kilkusetkilometrowy szlak do Santiago de Compostela – powiedział.

Maciej Kluczka – kim jest?

O dziennikarzu głośno było w 2017 roku, kiedy to redaktor naczelny Radia Poznań (wtedy Radio Merkury) odsunął go od prowadzenia wywiadów politycznych. Wcześniej w jednej z audycji Maciej Kluczka dopytywał Ryszarda Czarnckiego o sprawy jego syna. Dziennikarz miał wrócić do pracy po zwolnieniu chorobowym, jednak w wyniku szeregu nieporozumień rozstał się z rozgłośnią. Kilka miesięcy później rozpoczął współpracę z Polskim Radiem 24, jednak umowa po zaledwie trzech dniach została rozwiązana. Powody nie zostały podane do publicznej wiadomości.

W czerwcu 2017 roku dziennikarz zaczął pracę w TVN24. Pomagał m.in. we „Wstajesz i Wiesz”, a także w „Faktach po południu” i „Czarno na białym”.

