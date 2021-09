Kukiz gościem Wojewódzkiego? Enigmatyczny wpis gwiazdy TVN, fani dzielą się teoriami

Zanim posłowie i posłanki udali się na „sejmowe wakacje”, w parlamencie 11 sierpnia doszło do serii zdarzeń, które obiły się szerokim echem. Najpierw opozycja wygrała kilka głosowań, w tym jedno o ogłoszenie przerwy do września, by po dwóch godzinach doszło do reasumpcji tego głosowania (przy sprzeciwie opozycji).

Przy ponownym głosowaniu posłowie Kukiz'15 zagłosowali inaczej niż wcześniej (głosowali razem z Prawem i Sprawiedliwością „przeciw” przerwie). Po tych wydarzeniach lawina krytyki spadła na Pawła Kukiza, także ze strony Kuby Wojewódzkiego.

Paweł Kukiz gościem Wojewódzkiego 7 września? „A moim gościem będzie..”.

Od tych wydarzeń minęło kilka tygodni, a do powrotu na antenę po wakacyjnej przerwie, szykuje się Wojewódzki. Gospodarz programu w TVN postanowił zapowiedzieć na Facebooku premierowy odcinek nowego sezonu, który zostanie wyemitowany 7 września o 22.30.

Kuba Wojewódzki zapowiedział program jednak dosyć enigmatycznie, ponieważ wpis zaczął od cytatu ze Stephena Kinga: „Historia to zbiorowe i dziedziczne gówno rodzaju ludzkiego, wielka i stale rosnąca kupa łajna. Dziś stoimy na jej szczycie, ale wkrótce zostaniemy pogrzebani pod sraką następnych pokoleń”.

Po takim wprowadzeniu Wojewódzki dodał jeszcze: „A moim gościem będzie..”. a do wpisu dołączył kompilację z wizyt Pawła Kukiza w jego programie.

facebook

Internauci zdążyli się zresztą pokłócić o to, czy to rzeczywiście zapowiedź wywiadu z Pawłem Kukizem, czy nie. Zdaniem jednych – nie ma szans, by Wojewódzki zapowiedział wizytę Kukiza, zwłaszcza że nie ukazały się jeszcze oficjalne zapowiedzi odcinka, a wideo dołączone do wpisu ma być w ich ocenie nawiązaniem do cytatu z Kinga. Inni natomiast czekają na odcinek z politykiem albo mocno się dziwią, że po całej awanturze, Kukiz doczekał się zaproszenia.

Czytaj też:

Paweł Kukiz pomógł PiS-owi. Nie umknęło to uwadze Krystyny Pawłowicz