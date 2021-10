„Ku***, to w kategoriach planety”. Wpadka na antenie Polsat News

Michał Cholewiński raczej nie będzie dobrze wspominał sobotniego wydania programu „Nowy dzień”. Nieuwaga prowadzącego, który nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest już na antenie, doprowadziła do zabawnej sytuacji. Widzowie mogli usłyszeć, jak Cholewiński odczytuje fragment dotyczący szczepień. Nie trzymał się jednak ściśle tekstu, a okrasił go swoją uwagą

Tymczasem ponad połowa mieszkańców planety nie otrzymała jeszcze ani jednej dawki. Ku***, to w kategoriach planety – powiedział ze śmiechem.

Po jego słowach nastąpiło kilka sekund milczenia, po czym inicjatywę przejęła rozbawiona Joanna Racewicz, informując swojego kolegę, że są już na antenie.

Cholewiński. Transfer z TVP do Polsatu

Michał Cholewiński do Polsatu trafił z Telewizji Polskiej, z którą rozstał się po swoim oświadczeniu ws. wyroku TK zaostrzającego przepisy aborcyjne. Cholewiński na antenie TVP Info zaznaczył, że chce porozmawiać ze swoim gościem o demonstracjach i „nie będzie odnosił się do sedna, uzasadnienia i sentencji wyroku TK”.

– Ja nie rozumiem, i to jest moje oświadczenie, nie rozumiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania, poważnych innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę. Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie – mówił dziennikarz.

