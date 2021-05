Dziennikarz TVP komentował wyrok TK ws. aborcji. Zmienia pracę

Portal Press informuje, że Michał Cholewiński odchodzi z Telewizji Polskiej. Dziennikarz ma dołączyć do Polsat News. Prezenter w październiku 2020 r. podpadł władzom TVP. 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja w przypadku wad płodu jest niezgodna z konstytucją. Decyzja spowodowała masowe protesty.

Cholewiński na antenie TVP Info zaznaczył, że chce porozmawiać ze swoim gościem o demonstracjach i „nie będzie odnosił się do sedna, uzasadnienia i sentencji wyroku TK”.

– Ja nie rozumiem, i to jest moje oświadczenie, nie rozumiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania, poważnych innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę. Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie – powiedział dziennikarz.

Michał Cholewiński zamienia TVP Info na Polsat News

Po tych słowach Cholewiński został ukarany. Szef TAI Jarosław Olechowski, przy aprobacie prezesa TVP Jacka Kurskiego, miał zdegradować prezentera i jego żonę, która również pracowała w TVP. Dziennikarz i jego żona dostali ofertę pracowania w mniej prestiżowym TVP Polonia. Zmniejszone miały zostać również zarobki Cholewińskich.

Małżeństwo od listopada do grudnia było w rezerwowej grupie dziennikarzy, która miała zabezpieczać ciągłość nadawania kanału w przypadku wystąpienia koronawirusa. Potem Cholewińscy poszli na zwolnienie lekarskie.

