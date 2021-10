Spore problemy uczestniczki „Milionerów”. Dwa koła ratunkowe przy pytaniu za 500 zł

W ostatnim odcinku „Milionerów” najszybsza w eliminacjach była Natalia Królikowska, dziennikarka i literaturoznawca z Łodzi. Trudności pojawiły się już przy pytaniu za 500 złotych.

„Milionerzy”. Refleksoterapia to:

A) ścieranie drobinkami korundu

B) nakłuwanie uszu

C) masaż stóp

D) leczenie światłem

Uczestniczka nie znała odpowiedzi na to pytanie, dlatego postanowiła skorzystać z koła ratunkowego - pytania do publiczności. Zgromadzeni w studiu widzowie w większości (50 proc.) postawili na odpowiedź C. 31 proc. osób wskazało na wariant D. Natalia Królikowska nadal nie była pewna, więc nie chcąc ryzykować odpadnięcia z programu na tak wczesnym etapie użyła kolejnego koła ratunkowego - pół na pół. Komputer odrzucił odpowiedzi B oraz D. Ostatecznie uczestniczka zaznaczyła odpowiedź C, która okazała się poprawna. Kolejne problemy sprawiło pytanie za 2000 złotych.

„Milionerzy”. Spiruliną, która jest cyjanobakterią, można się:

A) żywić

B) zarazić

C) otruć

D) przewiązać

Natalia Królikowska postanowiła wykorzystać ostatnie koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Jej brat Kuba wskazał odpowiedź C, która wcześniej wydawała się uczestniczce najbardziej prawdopodobna. Ostatecznie uznała, że spirulina jest trująca, co okazało się błędem. Poprawna odpowiedź na to pytanie to A - spirulinę można jeść, ponieważ zawiera witaminy, aminokwasy, minerały i ponad 100 innych składników odżywczych. Tym samym Natalia Królikowska wygrała w Milionerach zaledwie 1000 złotych.

