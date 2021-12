Sylwester 2021 w Zakopanem. Sylwester Marzeń TVP 2 naszpikowany gwiazdami

Zakopane w okresie sylwestra staje się prawdziwą imprezową stolicą kraju. Pod Tatry przyjeżdżają dziesiątki tysięcy turystów, a ich celem nie zawsze jest udział w imprezie TVP.

Sylwester 2021 w Zakopanem. Kto zagra podczas Sylwestra Marzeń TVP 2?

Z zapowiedzi TVP wynika, że publiczny nadawca dokłada wszelkich starań, aby tegoroczny sylwester w Zakopanem był największą imprezą disco w tym kraju. Właśnie dlatego pod tatrami pojawi się prawdziwa plejada gwiazd.

Pośród polskich artystów warto wspomnieć Zenona Martyniuka i Marylę Rodowicz. Obie gwiazdy nie szczędziły pieniędzy na swoje sylwestrowe kreacje. W rozmowie z tabloidem przyznały, że na ten cel przeznaczyły ok. 50 tys. zł.

Najjaśniej ma jednak świecić gwiazda zza oceanu. Specjalnie na sylwestra z TVP 2 do Polski przyleciał Jason Derulo. Amerykański wokalista haitańskiego pochodzenia jest wykonawcą takich hitów jak Acapulco, Breathing, Colors, Don't Wanna Go Home, Fight For You.

Podczas sylwestra 2021 w Zakopanem zagrają również:

Roxie Węgiel,



Sławomir,



Thomas Anders,



Boys,



Piękni i Młodzi,



Julio Iglesias Junior,



Weekend,



Maja Hyży,



The Music From ABBA – Arrival From Sweden,



Mig,



Francesco Monte,



Staszek Karpiel-Bułecka,



Milano,



Piotr Kupicha,



Odessa Band,



Defis,



Classic,



Baciary,



Playboys,



Senhit.

Sylwester Marzeń TVP 2. Transmisja online i w TV

Sylwester Marzeń w Zakopanem rozpocznie się o godzinie 20:00. O tej godzinie transmisja wystartuje transmisja na antenie TVP 2. Koncert będzie można obejrzeć również online. Obejrzeć go będzie można na stronie vod.tvp.pl.

