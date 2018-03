Konferencja PEI zbliża się wielkimi krokami. Wśród gwiazd m.in. Anna Lewandowska

Skąd wzięła się nazwa PEI?

Passion – To tutaj spotkasz pasjonatów takich jak Ty, którzy chcą się rozwijać, rzucają sobie nowe wyzwania, i wzajemnie się wspierają w realizacji celów.

Education – Kompendium wiedzy które da Ci odpowiedz na najbardziej skomplikowane pytania. Cały dzień wykładów z zakresu Treningu, Odżywiania, Suplementacji i wielu innych dziedzin z branży Fitness – zdobądź certyfikat PEI nadany przez Gwiazdy Świata Fitness!

Inspiration – To w tym miejscu znajdziesz inspirację która da Ci moc do treningu nawet w najcięższych chwilach, poznaj tajemnice sukcesu najlepszych! Zadaj pytania, spotkaj swoich idoli, dowiedz się więcej! PEI to nie tylko wykłady. To także wspólny trening, cenne znajomości, a także zapoznanie się z trendami w branży Fitness

Wśród wykładowców znajdą się m.in. Ulisses JR - jeden z najbardziej wziętych i cenionych trenerów kulturystyki na świecie, utytułowany na arenie międzynarodowej trener personalny gwiazd; Anna Lewandowska - mistrzyni świata, wielokrotna medalistka Mistrzostw Europy i Polski w Karate tradycyjnym; Franciszek Georgiew - założyciel agencji marketingowej Social Tigers, Radosław Słodkiewicz - wielokrotny Mistrz Polski i Europy, medalista Mistrzostw Świata, zwycięzca Pucharu Polski; Kamil Koczwara - Barbell Brothers, trener sportów siłowych, trójboista; Robert Piotrkowicz- wielokrotny Mistrz Polski, Europy oraz trzykrotny Mistrz Świata w kulturystyce; Łukasz Styra -specjalista ds. żywienia i suplementacji w sporcie.

Ambasadorzy konferencji PEI to m.in. Adrianna Palka, Karol Strugli, Piotr Szeliga, Karol Małecki czy Anita Szymczak.

Oprócz wykładów, które odbędą się w godzinach 8-17 na Stadionie Narodowym w ramach konferencji PEI odbędzie się również Ogólnopolski Zjazd Trenerów Personalnych.