Liga Narodów. Znamy rywali Polaków podczas Final Six

Finał Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn zostanie rozegrany w dniach 4-8 lipca w Lille we Francji, a udział weźmie w nim sześć najlepszych drużyn rundy interkontynentalnej. Obok gospodarzy są to: Rosja, Stany Zjednoczone, Serbia, Brazylia oraz Polska. Zgodnie z ogłoszonymi z początkiem turnieju zasadami, drużyny te zostaną rozdzielone na dwie grupy, zgodnie z rankingiem rundy interkontynentalnej. I tak oto do grupy A trafiła Francja, Serbia i Brazylia, a do grupy B Rosja, Stany Zjednoczone oraz Polska.

Drużyny rozegrają po jednym meczu każdy z każdym w swojej grupie. Zwycięzcy i zdobywcy drugich miejsc w grupach awansują do półfinałów, które zostaną rozegrane według następującego schematu: półfinał 1: zwycięzca grupy A z drużyną z 2 miejsca z grupy B a półfinał 2: zwycięzca grupy B z drużyną z drugiego miejsca z grupy A.

Zwycięzcy półfinałów zagrają o złoto Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn, a przegrani zmierzą się w meczu o brązowy medal.

Kolejność meczów w grupie A:

Brazylia - Francja / środa, 4 lipca 2018 r.

Brazylia - Serbia / czwartek, 5 lipca 2018 r.

Francja - Serbia / piątek, 6 lipca 2018 r.



Kolejność meczów w grupie B:

Polska - Rosja / środa, 4 lipca 2018 r.

Polska - Stany Zjednoczone / czwartek, 5 lipca 2018 r.

Stany Zjednoczone - Rosja / piątek, 6 lipca 2018 r.

Faza medalowa: