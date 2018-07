Sir Alex Ferguson dziękuje za wsparcie. Manchester United opublikował nagranie

– Chciałbym podziękować lekarzom ze szpitali Macclesfield, Salford Royal i Alexandra, którzy się mną opiekowali – mówi sir Alex Ferguson i zaznacza, że gdyby nie specjaliści, dzisiaj mogłoby go już nie być. Szkot w krótkim nagraniu podziękował też kibicom za wsparcie. Przyznał, że wiadomości, które dostaje bardzo mocno na niego wpływają.

Ferguson zostawił też dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy znowu chcieliby zobaczyć go na Old Trafford. Zapewnił, że pojawi się na stadionie Manchesteru United, ale w późniejszej fazie nadchodzącego sezonu.

Pobyt w szpitalu

Sir Alex Ferguson źle się poczuł w sobotę 5 maja przed południem. Były szkoleniowiec Manchesteru United został przewieziony karetką ze swojego domu w Cheshire do szpitala w Macclesfield. Później trenera przetransportowano do kliniki w Salford. Aby uciąć medialne spekulacje, klub z Old Trafford wydał oświadczenie, w którym poinformowano, że Ferguson przeszedł operację z powodu wylewu krwi do mózgu.

Po tym, jak Ferguson opuścił oddział intensywnej terapii zapowiedziano, że czeka go rehabilitacja. Jego rodzina była przytłoczona poziomem wsparcia i życzeniami. Prosiła o poszanowanie prywatności.

Legenda Manchesteru United

Ferguson oficjalnie zakończył karierę trenerską w maju 2013 roku. Był szkoleniowcem Manchesteru United przez 26 lat. – Decyzja o odejściu nie była mnie łatwa, ale myślałem o niej już od dawna. Teraz nadszedł prawidłowy moment. Było dla mnie ważne, aby zostawić organizację w jak najlepszym stanie. Wierzę, że mi się to udało – tłumaczył wówczas.

Sir Alex Ferguson to najbardziej utytułowany szkoleniowiec w historii brytyjskiego futbolu. Razem z Manchesterem United dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów i aż trzynastokrotnie zdobył mistrzostwo Anglii. Ponadto na liście sukcesów z klubem ma Puchar Zdobywców Pucharów, klubowe mistrzostwo świata, pięć wygranych w Pucharze Anglii i cztery w Pucharze Ligi Angielskiej.W 1999 roku Ferguson otrzymał tytuł szlachecki przyznany przez królową Elżbietę II.

Czytaj także:

Lewandowski znów wraca do tematu mundialu. „Było za dużo kombinacji”