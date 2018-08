Chorwacka mistrzyni zakłóciła wywiad polskich biegaczek. „Bałem się jej przerwać”

Ze świeżo upieczonymi mistrzyniami Europy na gorąco po ich biegu rozmawiał wysłannik TVP Sport Aleksander Dzięciołowski. Polskie „złotka” przyznały, że „były bardzo pobudzone” i „wiedziały, że muszą wygrać”. Radość biegaczek tuż po wygranej przebijała z całej rozmowy. – Jak zeszłam ze swojego indywidualnego biegu, to trener tylko przybił mi piątkę i powiedział: pamiętaj, sztafeta za mnie nie pobiegnie. Więc ja: okej, lecę odpoczywać. Faktycznie, dziewczyny mnie dogoniły na wyjściu z pierwszego łuku, przycisnęły mnie, i nawet je przepuściłam: „dobra, biegnijcie se Grażyny, zaraz wam pokażę, na co mnie stać” – opisywała ze śmiechem swoją zmianę Iga Baumgart-Witan.

Do zabawnej sytuacji doszło też nieco wcześniej, gdy między dziennikarza a Polki weszła chorwacka dyskobolka Sandra Perković. Przerywając wypowiedź Małgorzaty Hołub-Kowalik mistrzyni Europy pogratulowała Polkom. – Tak, wszyscy doceniają klasę naszych złotek – skwitował dziennikarz. – Kontynuuj, bo to Sandra, silna, duża dziewczyna, bałem się przerwać – zwrócił się w żartach do Hołub-Kowalik. Cały wywiad z Polkami można obejrzeć na stronie TVP Sport.

Czytaj także:

„Dobra, biegnijcie Grażyny”. Wybuch radości Polek po zwycięstwie w sztafecie