MŚ w siatkówce zbliżają się wielkimi krokami. Kiedy zagrają Polacy?

Mecze Polaków

Polacy zagrają w grupie D a mecze odbędą się w Warnie. Oto dokładny terminarz spotkań naszej reprezentacji

9 września, niedziela: 19:30 Bułgaria – Finlandia

19:30 Bułgaria – Finlandia 12 września, środa: 17:00 Iran – Portoryko , 20:30 Kuba – Polska

17:00 Iran – Portoryko 13 września, czwartek : 17:00 Portoryko – Polska , 20:30 Bułgaria – Iran

, 20:30 Bułgaria – Iran 14 września, piątek: 17:00 Iran – Kuba, 20:30 Bułgaria – Portoryko

17:00 Iran – Kuba, 20:30 Bułgaria – Portoryko 15 września, sobota: 17:00 Kuba – Iran, 20:30 Polska – Finlandia

17:00 Kuba – Iran, 16 września, niedziela: 17:00 Portoryko – Finlandia, 20:30 Kuba – Bułgaria

17:00 Portoryko – Finlandia, 20:30 Kuba – Bułgaria 17 września, poniedziałek: 17:00 Kuba – Portoryko, 20:30 Iran – Polska

17:00 Kuba – Portoryko, 18 września, wtorek: 17:00 Finlandia – Iran, 20:30 Bułgaria – Polska

Główne zasady turnieju

Tegoroczny czempionat rozpocznie się w niedzielę 9 września dwoma meczami otwarcia – w Rzymie (Włochy – Japonia) oraz Warnie (Bułgaria – Iran). Zasadnicza część 1. rundy rozpocznie się jednak trzy dni później i potrwa kolejnych siedem (12-18 września). W tym czasie 24 drużyny podzielone (zgodnie z wynikami losowania z 30 listopada) na 4 grupy po 6 zespołów, rozegrają każda po 5 meczów w systemie „każdy z każdym”. Do kolejnej rundy awansują te z miejsc 1-4 w każdej z grup. Dla większości reprezentacji będzie się to wiązać ze zmianą miasta (gospodarze pierwszej rundy to: Florencja, Ruse, Bari i Warna, a drugiej: Mediolan, Bolonia, Sofia i Warna), dla niektórych - także ze zmianą kraju. Włochom i Bułgarom awans z któregokolwiek z pierwszych 3. miejsc gwarantuje grę przed własną publicznością w rundzie II. Podobnie rozpoczynający mistrzostwa w Warnie Polacy pozostaną tam jeśli awansują z miejsca 1. lub 3., a z 2. lokaty wylądują w Sofii – 4. miejsce oznacza już przeprowadzkę do Mediolanu.

Na koniec 2. rundy (21-23 września, cztery zespoły w czterech grupach, grające każdy z każdym) sporządzony zostanie ranking uwzględniający także wyniki z pierwszej rundy. Awansują najlepsze zespoły każdej z grup, a o ich przydziale do jednej z dwóch grup 3. rundy (26-28 września) decydować będzie losowanie. Dołączą do nich także 2 najlepsze drużyny spośród zdobywców drugich miejsc rundy 2.

Po serii meczów każdy z każdym dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do półfinału (29 września) rozgrywanego „na krzyż” między zdobywcami pierwszych i drugich miejsc z rundy 3. Finał i mecz o brązowy medal zostaną rozegrane 30 września w Turynie (w tym też mieście, w hali Palasport Olimpico mają rozegrać się wszystkie mecze od 3. rundy począwszy).

Trener Vital Heynen podał szeroki skład kadry na FIVB Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn Włochy/Bułgaria 2018. Liczy on 22 zawodników, spośród których przed startem turnieju selekcjoner wskaże 14 zawodników, którzy zawalczą o medale.

Szeroka kadra Polaków

Rozgrywający:

Fabian Drzyzga



Marcin Janusz

Marcin Komenda



Grzegorz Łomacz

Atakujący:

Łukasz Kaczmarek

Dawid Konarski



Bartosz Kurek

Damian Schulz

Przyjmujący:

Bartosz Bednorz

Tomasz Fornal

Michał Kubiak



Bartosz Kwolek

Artur Szalpuk



Aleksander Śliwka

Środkowi:

Mateusz Bieniek



Karol Kłos

Jakub Kochanowski

Piotr Nowakowski

Łukasz Wiśniewski



Libero: