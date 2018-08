Gonitwa o Puchar Przyjaźni Westminster na Służewcu

Gonitwa o Puchar Przyjaźni Westminster to pierwsza tego typu inicjatywa na warszawskim obiekcie, które ma szansę zapisać się jako kolejne, najwyższej rangi wydarzenie organizowane na warszawskim torze. – Cieszę się, że Grupa Westminster może zaistnieć w tegorocznym kalendarzu wyścigów na Torze Służewiec – mówi Marian Ziburske, właściciel Grupy Westminster, pomysłodawcy i fundatora nagrody. – Liczę, że nasza gonitwa pozytywnie wpłynie na atrakcyjność wyścigów konnych w Warszawie, a także będzie istotnym elementem w promocji wyścigów w Polsce – mówi Ziburske. Grupa Westminster w tym roku była również fundatorem dodatkowych nagród w lipcowej Gonitwie Derby w wysokości 50 000 zł dla pierwszej piątki oraz patronem honorowym Nagrody Próbnej dla dwulatków polskiej hodowli.

Impreza rozpocznie się o godz. 13.30, a ostatni wyścig wystartuje o 17:30. W tym czasie będzie można podziwiać gotowe do startu konie, spotkać trenerów, dżokejów, celebrytów oraz wielu znamienitych gości Toru z kraju i zagranicy. Pasjonaci wyścigów konnych będą z pewnością wyczekiwać godziny 16:00, kiedy to ruszy międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych koni na dystansie 2000 m. Wtedy to będziemy świadkami unikatowej rywalizacji m.in. niemieckiego championa Geparda z polskim ogierem Magnetic. Z nimi zmierzy się elita koni wyścigowych m.in. z Polski i Czech. Zwycięzca otrzyma bezpłatnie dziką kartę umożliwiającą start 3 października br. w berlińskiej gonitwie w Hoppegarten, w której startują najlepsze konie świata.

Ponadto organizatorzy przewidzieli dodatkowe atrakcje. Z myślą o najmłodszych zaplanowano m.in. basen z kulkami, dmuchaniec-zjeżdżalnię czy euro-bungee. W przerwach między wyścigami będzie można zrobić sobie także zdjęcie w fotobudce lub wziąć udział w eksperymentach Centrum Nauki Kopernik. Dla eko-fanów przygotowano jarmark ze zdrową żywnością, m.in. z ekologicznymi przetworami, słodyczami czy lemoniadą. Od słońca i emocji będzie można odpocząć w specjalnej strefie chill out.

Zainteresowani powinni mieć na uwadze, że na trybunie honorowej obowiązuje dress code, z którym można zapoznać się na stronach internetowych Toru Służewiec Ceny biletów: od 5zł. Dzieci do 18. roku życia oraz osoby powyżej 60. roku życia wchodzą do strefy B bezpłatnie.