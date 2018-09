Początek transmisji z meczu Anglików w czarno-białych kolorach. Nadawca tłumaczy decyzję

We wtorkowy wieczór spotkanie towarzyskie rozegrają Polacy, którzy na stadionie we Wrocławiu sprawdzą swoją formę w meczu z Irlandią. Przerwę na mecze reprezentacyjne wykorzystują także Anglicy. Na stadionie należącym do klubu Leicester City zmierzą się ze Szwajcarami. Transmisję ze spotkania przeprowadzi nadawca Sky Sports, który odpowiada na Wyspach za większość relacji z tego typu wydarzeń. Tym razem będzie to jednak transmisja nietypowa.

Czas na refleksję

Po raz pierwszy od blisko 50 lat widzowie zobaczą w telewizji czarno-biały obraz. Jest to odpowiedź Sky Sports na pomysł angielskiej federacji piłkarskiej (FA), która chce tym samym uhonorować 25. rocznicę powstania organizacji Kick It Out. Czarno-białe kolory pojawią się na ekranach telewizorów w momencie, gdy piłkarze będą wychodzili na murawę spotkania. Po 25 sekundach relacja znowu zyska standardowe barwy.

Jak podkreślają inicjatorzy akcji, ma to na celu zwrócenie uwagi na zasługi Kick It Out. Organizacja od 1993 roku walczy z rasizmem oraz wszelkimi formami dyskryminacji w piłce nożnej. Hołd aktywistom oddadzą także sami piłkarze reprezentacji Anglii, którzy wybiegną na rozgrzewkę w koszulkach z nazwą organizacji, a później wyjdą na boisko w towarzystwie ośmiu maskotek wybranych przez Kick It Out.

Paul Elliott, jeden z działaczy FA powiedział w rozmowie ze Sky Sports, że „Kick It Out był katalizatorem zmian w angielskiej piłce nożnej zarówno na boisku, jak i poza nim". – Mam nadzieję, że transmisja zachęci miliony widzów w domach do poświęcenia co najmniej 25 sekund na refleksję na temat znaczenia różnorodności w tej pięknej dyscyplinie – dodał.

