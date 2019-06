Kubiak zawieszony przez PZPS. To kara za wypowiedzi o Irańczykach

Kapitan naszej reprezentacji pod koniec maja udzielił wywiadu Jerzemu Mielewskiemu, który prowadzi internetowy kanał Prawda siatki. Michał Kubiak mówił m.in. o relacjach z reprezentacją Iranu. – Oni zawsze grają takie niewiniątka, że są super i fajni, a my najgorsi. Ale moje zdanie jest takie, że to są fatalni, złośliwi i chamscy ludzie. Dla mnie ten naród jest skreślony, mimo że oni dumnie nazywają się Persami, a nie Arabami. A tak naprawdę są zwykłymi leszczami. Czasem musimy z nimi zagrać, ale oni dla mnie nie istnieją. Tak, uogólniam, dla mnie to jest jeden miot – stwierdził Michał Kubiak. W programie przypomniano, że podczas wielu meczów między reprezentacjami Polski oraz Iranu dochodziło do spięć między zawodnikami. Zawodnik wspomniał także o meczu jego klubu – Panasonic Panthers – z irańskim Matin Varamin, podczas którego jeden z siatkarzy miał obrażać jego rodzinę.

Słowa sportowca oburzyły irańską Federacją Siatkówka, której szef domaga się od FIVB kary dla kapitana polskiej kadry. Zawodnik został już ukarany przez Polski Związek Piłki Siatkowej. „Wydział Dyscypliny PZPS uznał winnym Michała Kubiaka popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego, polegającego na tym, że podczas wywiadu użył określeń niezgodnych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Za powyższe wykroczenie wymierzono Michałowi Kubiakowi karę nagany oraz karę zawieszenia w prawach zawodnika na okres 6 meczów reprezentacji Polski” – napisano w komunikacie. Zgodnie z przepisami zawodnik ma prawo odwołania się od orzeczenia w ciągu siedmiu dni.

– To dobrze, że PZPS dał taką karę, to dobry ruch. FIVB nie będzie podwajać kary – stwierdził w rozmowie ze Sport.pl Mirosław Przedpełski, były szef PZPS i członek FIVB dodając, że federacja może nałożyć na zawodnika także karę finansową w wysokości do 10 tysięcy franków szwajcarskich, jednak udział Kubiaka w kwalifikacjach olimpijskich nie będzie zagrożony.