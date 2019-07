Ozil uciekał, kolega z Arsenalu odstraszał napastników. Incydent uchwyciły kamery

Jak podaje The Telegraph, do zdarzenia doszło w czwartek 26 lipca w godzinach popołudniowych. Mesut Ozil i Sead Kolasinac podróżowali czarnym Mercedesem SUV-em przez londyńskie Hampstead. W pewnym momencie do samochodu podjechali zamaskowani motocykliści. Dwaj mężczyźni uzbrojeni w noże zeskoczyli z jednośladów i próbowali zastraszyć piłkarzy Arsenalu. Wtedy do akcji wkroczył Kolasinac, co widać na nagraniu z monitoringu krążącym w sieci.

„Ozil wyglądał na przerażonego”

Bośniacki zawodnik skutecznie odstraszył napastników, a Ozil po chwili odjechał autem w kierunki tureckiej restauracji, skąd wezwano policję. Zdarzenie potwierdzili już mundurowi, a rzecznik Metropolitan Police przekazał, że trwają poszukiwania motocyklistów. – Podejrzani próbowali okraść mężczyznę, który prowadził auto – dodał rzecznik. – Zarówno kierowca, jak i pasażer, wyszli ze zdarzenia bez szwanku, po czym podjechali do restauracji w Golden Green, gdzie rozmawiali z funkcjonariuszami – podsumował.

Do jednego ze świadków zdarzenia dotarli dziennikarze MailOnline. – Ozil wyglądał na przerażonego, tak jak każdy, kto byłby zastraszany przez mężczyzn z nożami – powiedział Azuka Alintah. – Wyglądał tak, jakby biegł, by ocalić swoje życie. I podejrzewam, że tak się czuł. Widziałem jak wbiega do restauracji uciekając przed motocyklistami – dodał.

