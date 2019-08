Przed Polakami ciężki bój z Francją. Gdzie można obejrzeć mecz siatkarzy?

Podopieczni Vitala Heynena gładko wygrali pierwszy mecz turniejowy z Tunezją, chociaż ich gra w początkowych fazach setów pozostawiała wiele do życzenia. Rywal na szczęście nie okazał się wymagający, a prawdziwa weryfikacja formy nastąpi już w sobotę. Polscy siatkarze zmierzą się z Francją, która dzień wcześniej wygrała ze Słowenią 3:0. Biało-czerwoni mają po swojej stronie gorący doping kibiców oraz Wilfredo Leona, którego współpraca z kolegami wygląda coraz lepiej.

Jeśli mistrzowie świata chcą przybliżyć się do awansu na igrzyska, muszą wygrać mecz z „Trójkolorowymi”. Porażka sprawi, że będziemy musieli liczyć na przegraną Francuzów z Tunezją, co jest mało prawdopodobne. Wygrana da nam z kolei komfort przed niedzielnym meczem ze Słowenią, który zakończy turniej rozgrywany w Gdańsku.

Gdzie obejrzeć mecz Polska – Francja?

Mecz Polski z Francją w kwalifikacjach do igrzysk rozpocznie się w sobotę 10 sierpnia o godz. 15. Transmisja ze spotkania biało-czerwonych będzie dostępna na antenach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Relację można śledzić również w serwisach sport.tvp.pl oraz ipla.tv.

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Tokio – Terminarz

Sobota, 10 sierpnia

15:00 Polska – Francja

18:30 Słowenia – Tunezja

Niedziela, 11 sierpnia

12:00 Francja – Tunezja

15:00 Polska – Słowenia

Szybki mecz z Tunezją

Chociaż polska reprezentacja była murowanym faworytem do wygrania piątkowego starcia z Tunezją, to początek spotkania wcale nie przebiegał pod dyktando naszych siatkarzy. Rywalom udało się w pewnym momencie wypracować nawet jednopunktową przewagę (10:9), ale Polacy w końcu przełamali się i udowodnili swoją sportową wyższość. Podopieczni Vitala Heynena grali skutecznie blokiem, a w polu zagrywki świetnie prezentował się Michał Kubiak. Pierwszy set wygraliśmy do 15.

Początek drugiej partii również pozostawiał wiele do życzenia. Tunezyjczycy grali punkt za punkt, ale skuteczna gra zmienników pozwoliła nam wypracować małą przewagę. Dobrze prezentowali się Grzegorz Łomacz i Maciej Muzaj, których współpraca w końcówce seta pomogła wypracować bezpieczną zaliczkę i ostatecznie wygrać partię do 19.

Trzeci set okazał się ostatnim rozgrywanym w tym meczu. Polacy ponownie wygrali do 19, chociaż po drodze przytrafiło im się kilka błędów. Reprezentacja Tunezji nie postawiła jednak poprzeczki wysoko, dzięki czemu podopieczni Heynena nie musieli gonić wyniku czy obawiać się, że rywale poważnie im zagrożą. Biało-czerwoni nie zamierzali jednak dać pograć rywalom oraz narażać się na niepotrzebne ryzyko i pewnie zakończyli partię. Wygrana 3:0 to pierwszy krok do awansu na igrzyska olimpijskie w Tokio. Już jutro mistrzowie świata zmierzą się z Francją.