Polska przegrywa ze Słowenią! Kibice odpowiadają memami

Polacy przystępowali do meczu ze Słowenią nie tylko jako lider grupy eliminacyjnej, ale także jako drużyna, która nie straciła we wcześniejszych spotkaniach żadnej bramki. Gra biało-czerwonych od początku meczu wyglądała obiecująco, a podopieczni Jerzego Brzęczka próbowali szybkich akcji rozgrywając na jeden kontakt. To jednak na niewiele się zdało, ponieważ Słoweńcy dobrze ustawiali się w defensywie, a Polacy mieli problem z ostatnim, kluczowym podaniem. Po kilkunastu minutach przewagi biało-czerwonych gospodarze złapali swój rytm, coraz śmielej poczynając sobie pod bramką Fabiańskiego. Bramkarz West Ham najpierw uratował nas z opresji po strzale Ilicica zza pola karnego, ale później musiał uznać wyższość Struny, który świetnie wykorzystał centrę z rzutu rożnego. Słoweniec w 35. minucie wpakował piłkę do siatki, dając swojej drużynie prowadzenie. Stan meczu nie zmienił się do końca pierwszej połowy.

Druga połowa i drugi cios

Druga połowa w pierwszych minutach przypominała to, co działo się na początku spotkania. Polacy najpierw próbowali rozgrywać pozycyjnie, po chwili próbując gry kombinacyjnej w okolicach szesnastki rywala. Brakowało jednak dokładności, a rywale świetnie odczytywali intencje naszych zawodników. Słoweńcy nie dość, że skutecznie się bronili, to konstruowali groźne akcje. Najpierw kilkukrotnie postraszyli obronę biało-czerwonych, a w 65. minucie dopełnili „dzieła zniszczenia”. Sporar wykorzystał niefrasobliwość naszych defensorów i płaskim strzałem pokonał Fabiańskiego.

Obraz gry praktycznie nie zmienił się do końca spotkania. Polacy próbowali rozgrywać, ale grali niedokładnie i podejmowali złe decyzje pod bramką rywali. Ci z kolei skutecznie przerywali akcje, co jakiś czas próbując szans w kontrze. Po stronie biało-czerwonych zabrakło pomysłu na grę oraz zaangażowania zawodników, którzy powinni napędzać akcje biało-czerwonych. Przegrywamy 0:2 i już za trzy dni zmierzymy się w kolejnym meczu eliminacyjnym z Austrią.