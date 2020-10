Robert Kubica znów na podium. Gratulacje od byłego kolegi z F1

Robert Kubica wrócił na podium. W wyścigu serii DTM Polak zajął dziś trzecie miejsce. To jego pierwsze podium DTM w karierze. Wszystko to w debiutanckim sezonie, który do tej pory był dla krakowianina bardzo ciężki. Polak jeździ w zespole Orlen ART Team w biało-czerwonym BMW.

Tor Zolder sprzyja Kubicy. Już wczoraj, w pierwszym wyścigu były duże szanse na zdobycie punktów, ale zaraz po zmianie opon tempo wyścigowe zaczęło spadać. Dziś strategia okazała się jednak bardzo dobra. Co pozwoliło na dojechanie do mety na rekordowo dobrym miejscu.

Kubica na podium – wyścig usłany wypadkami

Należy przypomnieć, że dzisiejszy wyścig był bardzo chaotyczny. Aż dwukrotnie pojawiał się samochód bezpieczeństwa. Za pierwszym razem wynikało to z wypadku trzech kierowców. Kolizję mieli Frijns, Scherer i Aberdein. Dzięki temu Robert Kubica przesunął się z 9. na 6. pozycję. Drugi Safety Car pojawił się po tym, jak zderzyli się Auer i Eng. Po tym Polak znalazł się na czwartej pozycji i do wskoczenia na podium wystarczyło wyprzedzić Habsburga, który miał problemy techniczne.

@PadokoweSwiry: Jest git ? pic.twitter.com/kveevUUWHM



@CezaryGutowski: Szczęście! Nieopisane



@GeorgeRussell63: Roberto!!! Congrats on the podium, happy for you mate!! ??



@TeamORLEN: Robert #Kubica na podium #DTM!