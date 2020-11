Maradona na czołówkach gazet z całego świata. Tak żegnana jest legenda futbolu

Diego Maradona był legendą za życia, pozostanie nią także po śmierci. Informacja o odejściu argentyńskiego piłkarza znalazła się na czołówkach czwartkowych gazet, a hołd sportowcowi oddają także te tytuły, w których sport nie jest tematem wiodącym. Uwagę zwracają szczególnie brytyjskie dzienniki, które nawiązały do wydarzeń z 1986 roku.

Tytuły takie jak „Jest już w rękach Boga” na rozkładówkach „Daily Mirror” czy „The Sun” wzbogacone o zdjęcie z pamiętnego mundialu to oczywista aluzja do ćwierćfinału mistrzostw świata rozgrywanych w Meksyku. Anglicy grali z Argentyną, a Maradona zdobył wówczas bramkę ręką, która znacznie przyczyniła się do wygranej z Synami Albionu i otworzyła drużynie z Ameryki Południowej drogę do finału, w którym Argentyńczycy pokonali RFN i sięgnęli po wymarzony puchar. Legendarny zawodnik dopiero po kilkunastu latach przyznał, że bramka została zdobyta niezgodnie z przepisami i przeprosił za incydent, który w Wielkiej Brytanii jest najwyraźniej pamiętany do dzisiaj.

The Sun Football (Wielka Brytania)



Przegląd Sportowy



Clarin (Argentyna)



L'Equipe (Francja)



Daily Star (Wielka Brytania)



La Gazzetta dello Sport (Włochy)



El Observador (Urugwaj)



Mirror Sport (Wielka Brytania)



The Guardian (Wielka Brytania)



Hindustan Times (Indie)



Liberation (Francja)



Marca (Hiszpania)



Corriere dello Sport (Włochy)

Diego Maradona - kim był?

Diego Maradona był niekwestionowaną gwiazdą futbolu. Został wybrany najlepszym zawodnikiem XX wieku, uzyskując 53 proc. głosów w sondzie na oficjalnej stronie FIFA. Z reprezentacją Argentyny zdobył mistrzostwo świata w 1986, wicemistrzostwo na mundialu w 1990 i mistrzostwo na mistrzostwach świata juniorów w 1979. To właśnie na mundialu zagrał historyczny mecz. Strzelił w nim dwa gole: pierwszego ręką, który nazwany został "Ręką Boga". Drugiego po nieprawdopodobnym rajdzie, który rozpoczął na własnej połowie.

W kadrze rozegrał 91 meczów, w których strzelił 34 gole. Najważniejsze trofea na poziomie klubowym zdobył grając w SSC Napoli, z którym zdobył Puchar UEFA oraz jedyne dwa tytuły mistrza Włoch w historii drużyny. Od 2008 do 2010 był selekcjonerem seniorskiej reprezentacji Argentyny, z którą wywalczył awans do Mistrzostw Świata 2010 w RPA, a w turnieju finałowym awansował do ćwierćfinału. Ostatnio był trenerem argentyńskiego Gimnasia de La Plata.

