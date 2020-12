Mina Ronaldo mówi wszystko. Te MEMY to najlepszy komentarz po sukcesie Lewandowskiego

Tuż przed ogłoszeniem laureata plebiscytu The Best FIFA Football Awards 2020 połączono się z trójką nominowanych piłkarzy: Cristiano Ronaldo, Robertem Lewandowskim i Leo Messim. Podczas gdy Argentyńczyk siedział wpatrzony w kamerę, ze spokojem wyczekując werdyktu, Portugalczyk ostentacyjnie spoglądał na sufit wyglądając tak, jakby nie był zainteresowany tym, co się dzieje. Mina niezadowolonego gwiazdora Juventusu Turyn trafiła na mema, który obejrzycie w naszej galerii.

Plebiscyt FIFA. Jak głosowali Messi i Ronaldo?

Co ciekawe, Ronaldo wcześniej uznał wyższość Lewandowskiego, co wyszło na jaw po ogłoszeniu wyników plebiscytu. Przypomnijmy, udział w głosowaniu wzięli m.in. kapitanowie narodowych reprezentacji. Portugalczyk przyznał Polakowi pierwsze miejsce, drugie Messiemu, a trzecie Kylianowi Mbappe. Messi z kolei chciał zwycięstwa Neymara, umieszczając na drugiej pozycji wspomnianego Mbappe, a na trzeciej Lewandowskiego.

Zwycięzca plebiscytu nie uwzględnił z kolei dwóch rywali w walce o statuetkę, przyznając najwięcej punktów Thiago Alcantarze, z którym gra w Bayernie Monachium. Na drugim miejscu zgłosił Neymara, a na trzecim Kevina de Bruyne.

The Best FIFA Football Awards 2020. Na czym polega plebiscyt?

Organizatorzy plebiscytu uwzględnili głosy czterech środowisk: kapitanów drużyn, selekcjonerów reprezentacji, dziennikarzy ze wszystkich krajów członkowskich FIFA oraz internautów. Głos z każdej kategorii wnosił 25 proc. do ogólnego wyniku, a biorący udział w wybieraniu najlepszego piłkarza brali pod uwagę nie tak jak dotychczas cały sezon, a czas od 20 lipca 2019 do 7 października 2020 roku.

We wspomnianym okresie kapitan polskiej reprezentacji zdobył 64 bramki oraz odnotował 15 asyst. Z Bayernem Monachium wygrał także Bundesligę, Ligę Mistrzów oraz Puchar Niemiec, zostając królem strzelców wszystkich wspomnianych rozgrywek. Tym samym stało się jasne, że to Polak jest faworytem do wygrania plebiscytu. Wyróżnienie jest o tyle istotne, że dotychczasowe edycje imprezy oraz głosowanie „France Football” zdominowali Cristiano Ronaldo i Leo Messi, którzy w 2020 roku musieli uznać wyższość Lewandowskiego.

Czytaj też:

Lewandowski? „Koszulka na straganie najwyższym honorem”