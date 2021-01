Paulo Sousa za Jerzego Brzęczka. Na MEMACH m.in. Lewandowski

W czwartek 21 stycznia podczas konferencji prasowej Zbigniew Boniek ogłosił następcę Jerzego Brzęczka, którego zwolniono na początku tygodnia.

„Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn został Paulo Sousa, portugalski trener oraz były reprezentant swojego kraju. 50-letni szkoleniowiec w przeszłości prowadził m.in. takie kluby, jak Leicester City, ACF Fiorentina czy Girondins Bordeaux. Z Maccabi Tel Awiw zdobył mistrzostwo Izraela, a z FC Basel mistrzostwo Szwajcarii” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez PZPN.

Paulo Sousa za Jerzego Brzęczka. Internauci tworzą MEMY

Od przekazania informacji o tym, że reprezentację Polski w piłce nożnej poprowadzi Paulo Sousa, minęło zaledwie kilka godzin, a sieć zalała fala memów. Internauci swoją uwagę głównie skierowali w kierunku Jerzego Brzęczka. Pojawiło się także kilka grafik, które odnosiły się do przebiegu konferencji Zbigniewa Bońka oraz nawiązanie do rozmowy prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej z Robertem Lewandowskim. Obejrzyjcie galerię, w której zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze memy.

