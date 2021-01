MŚ w piłce ręcznej. Koniec marzeń o ćwierćfinale. Polska przegrała z Węgrami

Biało-czerwoni już w pierwszych minutach meczu mogli wyjść na kilkubramkowe prowadzenie. Niestety parę błędów spowodowało, że to Węgrzy rzucili na początku potyczki więcej bramek. Autorem trzech pierwszych udanych sytuacji Polaków był Tomasz Gębala. Popisał się on pięknymi, mocnymi rzutami z odległości. W piętnastej minucie to rywale Polaków prowadzili 9:6. Węgrzy skutecznie i konsekwentnie rozmontowywali defensywę Polaków.

Po siódmej bramce dla biało-czerwonych nastąpił ofensywny przestój. Z wyniku 7-9 zrobiło się w kilka minut 7-13. Dopiero po dłuższym czasie Polacy byli w stanie rzucić bramkę numer 8. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 10 – 16 dla Węgrów. Najwięcej bramek w pierwszych 30 minutach strzelił Węgier Lékai (7).

Walka o wszystko w drugiej połowie

Żeby utrzymać swoje marzenia o awansie do ćwierćfinału, Polacy musieli z Węgrami zwyciężyć. Zadanie było bardzo trudne, bo przeciwnicy mieli aż 6 bramek przewagi z pierwszej połowy i naprawdę bardzo dobrą dyspozycję dnia.

Niestety, zamiast zmniejszyć dystans, podopieczni Patryka Rombla tylko go zwiększyli - z 6 do 8 bramek. Biało-czerwoni nie radzili sobie w obronie. Dochodziło do małej liczby przejęć i kontrataków, przez co nie było sposobności na poprawę wyniku. Na 15 minut przed końcem Polacy mieli na koncie 17 bramek, a Węgrzy 24.Ostatni kwadrans upłynął pod znakiem heroicznej próby odrabiania strat. Węgrzy jednak nadal solidnie się bronili i utrzymali bezpieczną przewagę nad Polakami. Mecz zakończył się wynikiem 26-30 dla Węgrów.

Kiedy następny mecz Polaków?

Biało-czerwoni zagrają jeszcze w poniedziałek 25 stycznia z Niemcami. Niestety, nasza reprezentacja nie ma już szans na awans do ćwierćfinałów. Zważywszy jednak na brak jakichkolwiek wyników polskiej ekipy w ostatnich latach, można powiedzieć, że tegoroczny wynik na MŚ jest nadzieją na "lepsze jutro" w polskiej piłce ręcznej reprezentacyjnej.

