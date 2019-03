NA ŻYWO: Polska – Łotwa

Koniec! Wygrywamy z Łotwą 2:0! 90 min.+4 Rzut rożny dla Polaków, to będzie ostatnia akcja w tym meczu. 90 min.+4 Reca faulowany w środkowej strefie boiska, zaczniemy od rzutu wolnego. 90 min.+3 Rywale bez pomysłu na rozegranie, a Polacy po prostu grają swoje. Dwie minuty do końca spotkania. 90 min.+2 Łotysze dośrodkowują, ale mocno i niecelnie. Szczęsny zacznie od bramki. 90 min.+1 Sędzia dolicza cztery minuty! 90 min. Dobrze przejął Lewandowski, ale po chwili źle wypuścił piłkę i był zmuszony do faulowana rywala. Dubra pada na boisko, a arbiter dyktuje rzut wolny. 89 min. Uderzał Lewandowski, ale niecelnie. Mamy jeszcze kilka minut na dobicie rywali. 88 min. Będzie kolejna okazja na podwyższenie. Mamy rzut wolny przed polem karnym. 87 min. Schodzi Piątek, wchodzi Milik! Przed drugą akcją bramkową stuprocentową okazję miał Przemysław Frankowski. Nie będziemy jednak pastwić się nad graczem Chicago Fire i opisywać tego, co wyczyniał przed pustą bramką... Rzut rożny, stoper Monaco świetnie wywalczył sobie miejsce w polu karnym i strzałem głową pokonał łotewskiego bramkarza! 84 min. Goooooool! KAMIL GLIK 83 min. Schodzi Kamil Grosicki, wchodzi Przemysław Frankowski. Powtórka bramkowej sytuacji:

82 min. Dużo walki w środku pola. Podopieczni Slavišy Stojanoviča utrzymują się przy piłce i próbują ataku pozycyjnego. 81 min. Teraz to nasi rywale atakują. Musimy zachować czujność. A łotewska federacja dostarcza świeże zdjęcia ze spotkania:

Tak było!

79 min. Polacy znowu w ataku. Podopieczni Brzęczka chcą szybko podwyższyć wynik. Z lewej strony świetnie dogrywał krytykowany dzisiaj Reca, a Lewandowski pewnym strzałem głową nie dał szans Steinborsowi! Kamień z serca! 76 min. Goooooool! LEWANDOWSKI Kwadrans do końca! Mamy 15 minut na skruszenie łotewskiego muru. 75 min. Lewandowski! Snajper Bayernu uderza w mur i Łotysze przejmują piłkę. 74 min. Lewandowski popychany w polu karnym, ale sędzia nie dopatrzył się faulu. Po chwili jednak użył gwizdka. Rakels przekroczył przepisy w starciu z Zielińskim i mamy rzut wolny blisko bramki. 72 min. Krychowiak dobrze wypatrzył Piątka, ale za mocne podanie i gracz Milanu nie zdążył dobiec do futbolówki. 71 min. Karasausks uderza zza pola karnego, ale na szczęście mocno niecelnie. 71 min. Centra w pole karne, ale świetnie radzą sobie nasi rywale. 70 min. Zmiana u Łotyszy. Uldrikis zastępuje Gustkovskisa. 69 min. Gustkovskis faulowany we własnym polu karnym i Łotysze zaczną od bramki. Żółta kartka dla Kędziory. 68 min. Krychowiak uderza zza pola karnego, ale strzał blokowany. Zaczniemy od rzutu rożnego. 67 min. Grosicki! Świetnie przejął piłkę, ale po chwili ją stracił. Gracz Hull jest jednym z najjaśniejszych punktów naszej drużyny. 66 min. Grosicki lewym skrzydłem, zgrywa płasko w pole karne, ale wybijają stoperzy. Mamy rzut rożny. 66 min. Grosicki wychodził na wolne pole, a Reca.... Nie wiadomo co miał na myśli gracz Atalanty. Niedokładne podanie i zaczną rywale od autu. Powtórka kontrowersyjnej sytuacji z pola karnego. Należał się karny?

64 min. Piątek! Dobre wejście naszego snajpera w pole karne, przejął podanie od Lewandowskiego i uderzył, ale niestety w boczną siatkę! Przed spotkaniem kibice zastanawiali się, iloma bramkami wygramy z Łotwą. Teraz wszyscy liczą na chociażby jedno trafienie... 62 min. Zmiana w naszej kadrze. Schodzi Mateusz Klich, za niego Jakub Błaszczykowski! 61 min. Grosicki! Świetnie uderzał po piłce od Krychowiaka, ale bardzo dobrze broni Steinbors. 60 min. Polacy sygnalizują arbitrowi, że jeden z graczy rywali zagrał ręką w polu karnym. Powtórka pokazuje, że Maksimenko dotknął futbolówki. A gwizdek sędziego milczy.... Chyba powinien być karny... 59 min. Karasausks! Fatalny błąd naszej defensywy, ale na szczęście rywal nie wykorzystał tego potknięcia. Było gorąco. Po chwili Szczęsny świetnie broni przy stałym fragmencie gry. 57 min. Zieliński! Mocny strzał zza pola karnego, ale wysoko ponad bramką. 57 min. Zieliński z rzutu rożnego w pole karne, Krychowiak zawalczył o piłkę i znowu mamy korner. 54 min. Rywale centrują w nasze pole karne, ale dobrze wybija Glik. Rzut z autu dla Łotyszy. 53 min. Zieliński w pole karne, ale dobrze ustawieni defensorzy z Łotwy. 53 min. Utrzymujemy się przy piłce, futbolówka na razie krąży wokół pola karnego. Znowu faul na Zielińskim i rzut wolny. Żółta kartka dla Maksimenki. 52 min. Piątek! Centra w pole karne, gracz Milanu uderza głową ale Steinbors instynktownie wybija na rzut rożny! 51 min. Zieliński faulowany przy linii bocznej, zaczniemy od rzutu wolnego. 50 min. Obiecująco wygląda gra Polaków. Gramy szybciej i agresywniej. Oby to przełożyło się na akcje bramkowe. 50 min. Grosicki pędzi lewym skrzydłem, zagrywa przed pole karne do Lewandowskiego. Ten uderza, ale strzał blokowany. 49 min. Rzut rożny dla Polaków. Krychowiak pada w polu karnym po zderzeniu z rywalem. 48 min. Zieliński do Lewandowskiego, ten do Grosickiego, gracz Hull uderza, ale broni bramkarz! Dobra akcja biało-czerwonych. Internauci już tworzą memy:

47 min. Zieliński zatańczył z piłką, ale futbolówka wyszła zza linię boczną. Rzut z autu dla rywali. 46 min. Atakują Łotysze. Karasausks lewym skrzydłem, ale po chwili rywale wypchnięci przez naszych defensorów. 46 min. Zaczynamy drugą część spotkania! Koniec pierwszej połowy! Mamy nadzieję, że Polacy lepiej zagrają po przerwie 45 min. Pazdan niecelnie podaje do Recy. Rywale zaczną od autu. 45 min. Lewandowski wbiegł w pole karne, ale za długo holował piłkę. Łotysze wybijają. 44 min. Piątek w walce z Dubrą, ale górą Łotysz. Snajper Milanu skutecznie blokowany. 43 min. Rywale świetnie ustawiają się w obronie. Teraz próbują kontrować i Gustkovskis jest faulowany. Rzut wolny dla Łotyszy. Tak to mniej więcej wyglądało:

42 min. Klich dwukrotnie centruje i dwukrotnie piłka wybijana. Nie wychodzą nam te dośrodkowania. 41 min. Kędziora faulowany na prawym skrzydle. Mamy rzut wolny. Może uda się ze stałego fragmentu gry? 40 min. Zieliński rozciąga do Recy, ten do Grosickiego i zagranie w pole karne. Ostatecznie piłka trafia do Lewandowskiego, który uderza z półwoleja. Strzał blokowany! 39 min. Lewandowski na prawym skrzydle, próbował dogrywać, ale jest blokowany. Mamy rzut z autu. Po chwili strata biało-czerwonych i zaczną rywale. 38 min. Gustkovskis atakował lewą flanką, zszedł do środka i uderzył, ale na szczęście za słabo. Łapie Szczęsny. 38 min. Piątek! Gracz Milanu uderza, ale wprost w ręce bramkarza. 37 min. Zieliński walczył do końca i mamy rzut rożny. 37 min. Rakels uderza, ale ten strzał nie mógł zagrozić Szczęsnemu. 35 min. Trudno powiedzieć, czy nasz kapitan strzelał, czy może dogrywał, ale jedno jest pewne - zabrakło centymetrów! 35 min. Kędziora dośrodkowuje, piłkę przejmuje Lewandowski i SŁUPEK! Ależ było blisko! 35 min. Lewandowski sprytnie do Zielińskiego, ale gracz Napoli uderza z ostrego kąta mocno niecelnie! Kilka zdjęć ze spotkania:

34 min. Faulowany Piątek. Sędzia odgwizduje rzut wolny. 33 min. Grosicki lewym skrzydłem, piłka trafia do Recy, ale gracz Atalanty dogrywa bardzo niedokładnie. Od bramki rywale. 32 min. Jeden z rywali na spalonym. Zaczniemy od rzutu wolnego. 31 min. Centra w pole karne, uderza Krychowiak, ale piłka odbija się od obrońcy i trafia w ręce Steinborsa. 30 min. Grosicki szarżuje w pole karne, ale wybija Laizans. Mamy rzut rożny. 29 min. Niezła akcja Polaków! Piątek szybko odegrał do Lewandowskiego, jednak snajper Bayernu źle przyjął piłkę i broni łotewski bramkarz. 28 min. Kędziora fauluje w ataku, podopieczni Slavišy Stojanoviča zaczną od rzutu wolnego. 28 min. Kędziora do Zielińskiego, ale rywale wybijają. Mamy rzut z autu na wysokości pola karnego. 26 min. Teraz rywale mają rzut wolny. Długa centra w pole karne, ale pewnie chwyta Szczęsny. 25 min. LEWANDOWSKI!!! Świetna okazja naszego kapitana, ale broni Steinbors. Po chwili Piątek ukarany żółtą kartką za symulację w polu karnym. 24 min. Przy piłce rywale. Długa piłka w pole karne, ale wybijamy i wychodzimy z kontrą. Po chwili faul na Klichu i przerwana gra. 22 min. Kolejna akcja Polaków kończy się przejęciem piłki przez rywali. 21 min. Błąd obrońcy, przejął Rakels, ale na szczęście nic nie wyszło z tej kontry. 21 min. Zieliński w pole karne, ale niecelnie. Grosicki i Lewandowski nie byli w stanie dojść do piłki. 20 min. I znowu "Turbogrosik". Gracz Hull w pole karne i... znowu dobrze bronią Łotysze. 19 min. Szybsza gra Polaków, Zieliński szukał długim podaniem Grosickiego, ale dobrze poradzili sobie Łotysze. Po chwili ratowali się faulem na Klichu. Mamy wolny. 19 min. Lewandowski ruszył środkiem, podprowadził piłkę i uderzył! Niestety, niecelnie. Kilka metrów w lewo i byłoby światło bramki... 18 min. Polacy nie sprawiają wrażenia drużyny, która jest murowanym faworytem tego spotkania. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na przełamanie. 17 min. Grosicki z narożnika i znowu wybijają stoperzy. To my mamy niedopracowane stałe fragmenty czy rywale ustawiają się tak dobrze? 17 min. Piątek z prawego skrzydła w pole karne, ale wybijają obrońcy. Mamy rzut rożny. 16 min. Tym razem to Reca był faulowany. Brzydki fragment meczu. 15 min. Grosicki w pole karne, ale dobrze wychodzi łotewski bramkarz. Później Reca fauluje rywala i tracimy piłkę. 14 min. Gracz Lokomotiwu Moskwa faulowany. Mamy rzut wolny. 14 min. Grosicki dośrodkowuje, ale nasi gracze minęli się z piłką. Przejmuje Krychowiak. 13 min. Piątek uderzał zza pola karnego, ale piłka odbita od nóg obrońców. Zaczniemy od rzutu rożnego. 12 min. Polski stoper podniósł się już z boiska, mamy nadzieję, że to nic poważnego! 12 min. Dubra główkował, faulując przy tym Glika. Gracz Monaco leży na murawie. 11 min. Łotysze atakują prawym skrzydłem, Gustkovskis wywalczył rzut rożny. Tak prezentuje się dzisiaj PGE Narodowy:

9 min. Lewandowski lewą stroną, próbował zagrać po ziemi przed bramkę, ale wyb

https://twitter.com/kajbumba/status/1109883863566815232 19:34 W takim składzie Biało-Czerwoni wybiegną na boisko!

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1109883043202940933

Gol Krzysztofa Piątka dał polskiej reprezentacji zwycięstwo w pierwszym meczu eliminacji do Euro 2020. Zwycięstwo o tyle istotne, że rozgrywane na wyjeździe, a w dodatku przeciwko drużynie, która jest teoretycznie najmocniejszym rywalem w naszej grupie. Wygrana z Austrią nie oznacza jednak, że Polacy znaleźli się na prostej drodze do europejskiego turnieju. Teraz będzie liczył się każdy mecz, a Biało-Czerwoni nie mogą pozwolić sobie na lekkomyślną stratę punktów. Szczególnie w spotkaniu, które powinni łatwo wygrać.

U rywali brak gwiazd

Podopieczni Jerzego Brzęczka będą zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia. Po swojej stronie mają publiczność, która na Stadionie Narodowym będzie zagrzewała do walki Lewandowskiego i spółkę. Na korzyść Polaków przemawia także skład. Prowadzący reprezentację Łotwy Slaviša Stojanovič może jedynie pomarzyć o zawodnikach pokroju Lewandowskiego, Piątka czy Zielińskiego. W kadrze naszych rywali nie brakuje jednak graczy znanych polskim kibicom. Podczas meczu z Macedonią Północną na boisko wybiegli Valērijs Šabala z pierwszoligowego Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz Igor Tarasovs ze Śląska Wrocław. Oprócz nich w kadrze znaleźli się Pavels Šteinbors z Arki Gdynia oraz Vladislavs Gutkovskis grający dla Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.

Chociaż gra Biało-Czerwonych z Austrią nie zachwycała, trudno było nie dopatrzeć się także pozytywnych elementów. Jednym z najjaśniejszych punktów naszej drużyny był Piotr Zieliński, który napędzał grę Polaków, stanowiąc istotne wsparcie dla Milika i Lewandowskiego. Dobrze wyglądała także współpraca naszego kapitana z Piątkiem, który swoim „wejściem smoka” i strzeloną bramką dał jasny sygnał selekcjonerowi, że jest gotowy na występ z Łotwą od pierwszej minuty.