Zimowa wyprawa na K2. Chmielarski i Małek wyruszą na wysokość 7200 metrów

Polska zimowa wyprawa na K2

„Zespół Maciej Bedrejczuk i Marcin Kaczkan dochodzi do obozu C1. Jutro będą się wspinać w kierunku C2 i przeniosą go z 6500 na 6700 metrów. Jutro z bazy wychodzi kolejny zespół, Marek Chmielarski oraz Artur Małek, z zamiarem aklimatyzacji w obozie C3 na wysokości 7200 metrów. Nazajutrz wychodzi też zespół HAP’sów z zadaniem wyniesienia tlenu ratunkowego do obozu C2” – czytamy w komunikacie na Facebooku strony Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera.

Wyprawa na K2

Wcześniej informowano, że Adam Bielecki i Denis Urubko rozbili namiot na wysokości 7200 metrów. Z kolei Janusz Gołąb i Maciej Bedrejczuk zeszli do obozu BC. W obozie ABC noc spędzili inni polscy himalaiści: Dariusz Załuski i Marcin Kaczkan. Założenie obozu przez Bieleckiego i Urubko to dobre wieści, ponieważ polscy himalaiści mają jeszcze tylko miesiąc na zdobycie K2. Przed udostępnieniem informacji o założeniu obozu, na profilu facebookowym Polskiego Himalaizmu Zimowego pojawiły się zdjęcia ukazujące Marka Chmielarskiego i Artura Małka wspinających się nową drogą na szczyt.

Urubko już kilka dni temu zapowiedział, że celem na najbliższy czas jest zdobycie obozu III, który znajduje się na wysokości 7350 metrów. Tam himalaiści mają szybko się zaaklimatyzować, a później rozeznać teren w wyższych partiach gór. Zaznaczył, że postawione cele uda się osiągnąć, jeśli zarówno pogoda jak i stan zdrowia uczestników wyprawy, będą sprzyjać. Krzysztof Wielicki zapowiadał jednak, że w najbliższych dniach pogoda nie będzie sprzyjała dalszemu wspinaniu się.

